Thời sự

Đà Nẵng chi khẩn cấp 210 tỉ đồng hỗ trợ người dân 72 xã, phường

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/11/2025 09:01 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định chi 210 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố năm 2025 để hỗ trợ khấp cấp trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau lũ.

Sáng nay 3.11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã ký ban hành quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai đợt 1.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi 210 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp trực tiếp cho người dân 72 xã, phường trên địa bàn thành phố bị thiệt hại và khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Đà Nẵng chi 210 tỉ đồng hỗ trợ khấp cấp cho người dân 72 xã, phường - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An ngập sâu

ẢNH: NGỌC THƠM

UBND TP.Đà Nẵng giao UBND các xã, phường được hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, chi đúng đối tượng và thực hiện thanh quyết toán theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.

Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện trợ giúp xã hội khấp cấp cho nhân dân trên địa bàn thành phố theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng cho TP.Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Khoản hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ của TP.Đà Nẵng, như đề nghị của Bộ Tài chính ngày 1.11.

Trước thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 1.500 tỉ đồng để xây dựng khoảng 5 km kè chống sạt lở bờ biển Hội An.

Đối với việc di dời, tái định cư của nhân dân miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, sắp tới TP.Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ đồng xây dựng khu tái định cư mới gắn với đời sống của người dân để đảm bảo giải pháp lâu dài, bền vững, dần dần "thích nghi" và "sống chung với thiên tai".

Trận mưa lũ kéo dài từ ngày 27.10 đến nay đã gây thiệt hại nặng nề cho TP.Đà Nẵng. Cụ thể, có gần 76.500 ngôi nhà chìm trong nước, 10 xã bị cô lập hoàn toàn; 12 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống rất lớn. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn hơn 800 tỉ đồng.

