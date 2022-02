Đà Nẵng: Chồng lừa đảo công nghệ cao, vợ tiếp tay mở tài khoản ‘rửa tiền’

Ngày 18.2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng lừa đảo hơn 60 người cần vay tiền ở nhiều địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Sơn (35 tuổi, quê quán H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 16.2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng ập vào ngôi nhà số 29 Trần Nhân Tông (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), bắt quả tang Phạm Văn Sơn đang có hành vi sử dụng máy tính để lừa đảo qua mạng.

Khám xét ngôi nhà, lực lượng tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội.





Qua xác minh ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ghi nhận có hơn 60 bị hại tại TP.Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước bị Sơn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Thủ đoạn của Sơn là dùng sim rác, tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội tên “Vốn tư nhân”, “Hungvon”, “Nguyenvo”… rồi đăng tải thông tin trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản, không cần thế chấp tài sản.

Nhiều người cần vay vốn liên hệ, được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay, sau đó chiếm đoạt số tiền này và chặn liên hệ.

Để che giấu lai lịch và tránh bị cơ quan điều tra truy xét dòng tiền lừa đảo, Sơn lên mạng lấy hình ảnh giấy tờ của người khác rồi nhờ vợ mở 3 tài khoản tại ngân hàng mà vợ đang làm việc.

Sau một thời gian nhận và rút tiền lừa đảo ở 3 tài khoản này, vợ Sơn làm thủ tục khóa các tài khoản trên. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục làm rõ vai trò của vợ Sơn trong vụ án.