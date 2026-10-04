Đà Nẵng ghi nhận 2 ca sốt rét ngoại lai từ châu Phi chỉ trong 3 ngày

Ngày 4.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 2 ca sốt rét ngoại lai, đều nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum. Hai trường hợp được phát hiện trong khoảng 29.9 - 1.10, hiện điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Qua điều tra dịch tễ, một người từng lưu trú tại Nigeria, người còn lại trở về từ Bờ Biển Ngà.

Đây là loài ký sinh trùng có khả năng gây sốt rét nặng, sốt rét ác tính và các biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc ghi nhận các trường hợp sốt rét ngoại lai đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời và chủ động phòng ngừa nguy cơ lây truyền thứ phát tại cộng đồng.

CDC Đà Nẵng đề nghị các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường tăng cường phát hiện người có biểu hiện sốt, rét run, vã mồ hôi hoặc sốt không rõ nguyên nhân, đặc biệt những người có tiền sử đi, đến, lưu trú hoặc vừa trở về từ vùng đang lưu hành sốt rét.

Ngành y tế Đà Nẵng đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp sốt rét ngoại lai (Ảnh minh họa) ẢNH: CDC ĐÀ NẴNG

Các nhóm cần lưu ý gồm người lao động, người nước ngoài, người nhập cảnh, người đi công tác, du lịch hoặc trở về từ các quốc gia có lưu hành sốt rét, đặc biệt là khu vực châu Phi.

Trường hợp nghi ngờ cần được xét nghiệm lam máu và/hoặc test chẩn đoán nhanh sốt rét theo hướng dẫn chuyên môn. Trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ có yếu tố dịch tễ liên quan vùng lưu hành sốt rét phải được báo cáo để phối hợp điều tra, điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống.

Số ca sốt xuất huyết tăng 2,4 lần

Cũng theo CDC Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng ghi nhận 4.251 ca sốt xuất huyết, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trước diễn biến số ca mắc có xu hướng gia tăng, ngành t tế thành phố đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống tại cộng đồng.

Theo CDC Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm phân lập virus cho thấy 39/56 mẫu dương tính, chiếm gần 70%, thuộc tuýp D2. Ngành Y tế tiếp tục theo dõi sự lưu hành của các tuýp virus và diễn biến bệnh trên địa bàn.

Tăng cường diệt lăng quăng, bọ gậy phòng sốt xuất huyết ẢNH: CDC ĐÀ NẴNG

Thời tiết hiện nay thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển, nguy cơ số ca mắc tiếp tục tăng nếu các biện pháp phòng bệnh không được thực hiện thường xuyên. CDC Đà Nẵng đang phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường giám sát tại cộng đồng, theo dõi ca bệnh, ổ dịch và kiểm tra tại các xã, phường có số mắc tăng.

Tại các khu vực nguy cơ, lực lượng y tế tăng cường giám sát muỗi, lăng quăng, bọ gậy; xác định các điểm nguy cơ để xử lý phù hợp. Các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch được triển khai theo tình hình thực tế.

Người dân được khuyến cáo dành 10 - 15 phút mỗi ngày kiểm tra nơi ở, nơi làm việc; loại bỏ vật dụng có khả năng đọng nước, lật úp chai, lọ, xô, chậu không sử dụng và đậy kín dụng cụ chứa nước. Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.