Đà Nẵng: Hai chị em ruột nguy kịch sau khi ăn chanh dây rừng còn xanh

Ngày 14.7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam (đóng tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa cấp cứu thành công 2 bệnh nhi bị ngộ độc nặng sau khi ăn chanh dây rừng chưa chín.

Trước đó, ngày 12.7, Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam) tiếp nhận 2 bệnh nhi là chị em ruột, 5 và 10 tuổi, được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê và toan chuyển hóa nặng.

Một trong 2 bé gái bị ngộ độc đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam ẢNH: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI QUẢNG NAM

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn toan kiềm. Sau một ngày điều trị, cả 2 bệnh nhi đã tỉnh táo, được cai máy thở, tự ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi sát.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định 2 trẻ đã ăn một lượng lớn quả chanh dây rừng còn xanh trước khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho hay chanh dây chín là loại quả giàu dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, quả chanh dây còn non hoặc chưa chín, đặc biệt là phần vỏ và cùi trắng, chứa hàm lượng cao cyanogenic glycoside. Vì vậy, khi vào cơ thể, chất này có thể chuyển hóa thành hydro cyanua (HCN) - một chất cực độc có khả năng gây suy hô hấp cấp, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tự ý hái và ăn các loại quả dại hoặc quả chưa chín, đồng thời cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay khi có các biểu hiện như nôn ói, khó thở, lơ mơ hoặc hôn mê sau khi ăn thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để được xử trí kịp thời.