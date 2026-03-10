Đà Nẵng: Hồ sơ trễ hẹn gần 3 tuần, cán bộ còn dặn dân 'liên hệ chừng chừng'

Ngày 10.3, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết đã có phản hồi đối với phản ánh của người dân liên quan việc chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo phản ánh của ông N.S (trú khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng), ngày 15.1, ông đại diện cho mẹ là bà N.T.T.D nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới thửa đất.

Hồ sơ được nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực IX.

Một phường ở Đà Nẵng xử lý thủ tục cho người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo giấy hẹn, kết quả sẽ được trả vào ngày 12.2. Tuy nhiên, đến ngày 24.2, khi ông S. đến nhận thì được cán bộ thông báo hồ sơ vẫn chưa có kết quả, cũng không giải thích lý do chậm trễ.

Không chỉ vậy, cán bộ còn đưa số điện thoại và yêu cầu ông S. chủ động "liên hệ chừng chừng" để hỏi kết quả.

Ông S. cho biết việc này khiến ông thắc mắc và bức xúc. Theo ông, khi người dân nộp hồ sơ và được hẹn ngày trả kết quả thì cơ quan chức năng phải đảm bảo đúng thời hạn hoặc ít nhất phải thông báo lý do nếu trễ hẹn, thay vì yêu cầu người dân tự gọi điện thoại để hỏi.

Ông S. cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và giải thích rõ nguyên nhân chậm trễ.

Phản hồi về nội dung này, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực IX đã kiểm tra và lập tờ trình vào ngày 6.2, trình Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng xem xét giải quyết.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường, hồ sơ của ông N.S đã được Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4.3. Hồ sơ đã có kết quả và được chuyển về Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nam Phước để trả cho công dân theo quy định.

Tuy nhiên, trong nội dung phản hồi không nêu rõ nguyên nhân khiến hồ sơ bị trễ hẹn gần 3 tuần so với lịch trả ban đầu, cũng không đề cập việc xin lỗi người dân vì sự chậm trễ này.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp phải chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hẹn. Đồng thời, các cơ quan phải thực hiện việc xin lỗi công khai nếu để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà cho người dân…