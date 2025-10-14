Đà Nẵng: Hơn 1.600 cơ sở nhà, đất đủ điều kiện sắp xếp lại sau sáp nhập

Ngày 14.10, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại phiên họp lần thứ 2 vừa diễn ra ngày 13.10, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố đã cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian đến.

Trong đó, đáng chú ý, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.Đà Nẵng đã cho ý kiến liên quan đến các nội dung về tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản công sau khi sắp xếp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; có phương án xử lý đối với trụ sở công dôi dư và các công trình, dự án đang triển khai phải dừng lại do sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh để lãng phí.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc khi thực hiện sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu xử lý dứt điểm tài sản dôi dư, tránh lãng phí sau sáp nhập với Quảng Nam ẢNH: HOÀNG SƠN

Qua rà soát với tổng số cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là 1.648 cơ sở, trong đó có 1.603 cơ sở nhà, đất đủ điều kiện sắp xếp lại, xử lý và 45 cơ sở nhà, đất chưa đủ điều kiện sắp xếp lại, xử lý.

Thông tin tại kỳ họp cũng cho biết, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã đạt được nhiều kết quả, coi đây là một yêu cầu trọng tâm trong việc xử lý các vụ án về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; có những vụ án số tiền thu nộp ngân sách nhà nước cao hơn so với số tiền thiệt hại gây ra.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố yêu cầu ngành chức năng tập trung chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công và rà soát các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư chịu sự tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm phòng, chống lãng phí.

Mới đây, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có văn bản yêu cầu triển khai đồng bộ việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, bảo đảm quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí và thất thoát trong giai đoạn hoàn thiện bộ máy sau sáp nhập hành chính.

Ông Hồ Kỳ Minh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ trụ sở, tài sản dôi dư trước khi sáp nhập của TP.Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam. Việc rà soát được yêu cầu thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm phương án xử lý tài sản công phù hợp, đúng quy định pháp luật và sát với thực tế quản lý.

Trong thời gian, UBND TP.Đà Nẵng chưa phê duyệt phương án xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương có tài sản phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo vệ tài sản, không để hư hỏng, thất thoát hay sử dụng sai mục đích. Công tác sắp xếp, điều hòa tài sản công phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của từng cơ quan.