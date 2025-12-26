Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Khai trừ Đảng 2 đảng viên bị tòa tuyên án

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/12/2025 16:21 GMT+7

Liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến bị tòa án tuyên phạt, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên.

Ngày 26.12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại kỳ họp thứ 5 vừa tổ chức dưới sự chủ trì của bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, đơn vị đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm pháp luật, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Đà Nẵng: Khai trừ Đảng 2 đảng viên bị tòa tuyên án phạt - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng (giữa), chủ trì kỳ họp thứ 5

ẢNH: UBKT THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

Cụ thể, ông Lê Thủy Thành, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Hành chính quản trị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải (Chi nhánh Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam) bị khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm pháp luật và bị tòa án tuyên phạt, liên quan đến hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, vào năm 2024, ông Thành cùng 2 lãnh đạo khác của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải đã bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ việc này.

Cùng chung hình thức kỷ luật, UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Công Bình.

Ông Bình là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Trà (trực thuộc Đảng bộ UBND xã Phước Trà, H.Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ).

Ông Bình bị kỷ luật do có hành vi vi phạm pháp luật và đã bị tòa án tuyên phạt.

Đại diện UBKT Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các cá nhân vi phạm là cần thiết và kịp thời. Điều này không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của kỷ luật tổ chức Đảng mà còn góp phần làm trong sạch đội ngũ, nâng cao tính nghiêm túc trong công tác cán bộ tại địa phương

Khám phá thêm chủ đề

