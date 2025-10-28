Đà Nẵng khẩn cấp bảo vệ cầu Câu Lâu

Chiều 28.10, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và các công trình trọng yếu.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn ẢNH: H.Đ

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của các lực lượng, nhất là công an, quân đội và Quân khu 5 đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong mọi tình huống, “bảo vệ bằng được tính mạng người dân và an toàn công trình”.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu tại một số khu vực TP.Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Đáng chú ý, tại buổi họp, lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo nước sông Thu Bồn dâng cao, gây ngập sâu nhiều khu vực ven sông; cầu Câu Lâu trên QL1 có nguy cơ bị nước lũ “thổi bay” nếu mực nước tiếp tục tăng.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn lập tức yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tính toán mọi tình huống, triển khai ngay các giải pháp kỹ thuật tạm thời để bảo đảm an toàn công trình, đồng thời đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp đối với các tuyến giao thông bị sạt lở.

“Không để bị động hay lúng túng khi sự cố xảy ra; mọi phương án phải đặt an toàn người dân lên trên hết”, ông Ấn nhấn mạnh, đồng thời thống nhất cấp ngay 10 tỉ đồng để phục vụ công tác khắc phục cấp bách.

Nước lũ tiếp tục dâng cao, cầu Câu Lâu trên QL1 bị đe dọa nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã họp khẩn chỉ đạo ứng phó ẢNH: H.Đ

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, hiện các hồ thủy điện thượng nguồn đang xả lũ, trong đó có thủy điện Sông Tranh 2 với lưu lượng lớn. Thành phố đã yêu cầu các hồ điều tiết đúng quy trình, bảo đảm lưu lượng xả bằng lưu lượng đến, đồng thời đề nghị rà soát, đánh giá lại quy trình vận hành hồ chứa để phù hợp với tình hình thời tiết cực đoan hiện nay.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá lại mô hình trồng rừng, quy hoạch tái định cư bền vững cho vùng sạt lở; Sở Xây dựng phối hợp Quân khu 5 khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm thông tuyến sớm và an toàn tuyệt đối cho người dân.