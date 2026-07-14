Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội 700 tỉ đồng tại Cồn Tiến

Sáng 14.7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Đạt Phương Hội An (thành viên Tập đoàn Đạt Phương) tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến.

Dự án được kỳ vọng góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong phát triển đô thị bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Dự án do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư, xây dựng trên khu đất rộng hơn 23.935 m² với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỉ đồng. Công trình gồm 4 khối chung cư cao 7 tầng, cung cấp 684 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.200 cư dân.

Dự án do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 23.935 m² với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ quý 3/2026 đến quý 4/2028. Khu nhà ở được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích cơ bản, hướng đến xây dựng môi trường sống ổn định, văn minh, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm lao động, đúng định hướng phát triển nhà ở xã hội gắn với nâng cao chất lượng sống của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương, cho biết hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Công ty CP Đạt Phương Hội An đã đăng ký làm chủ đầu tư dự án với mong muốn góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Chủ đầu tư cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình triển khai, đặc biệt là công tác xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết sau sáp nhập, việc liên tục triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn hướng tới hình thành các khu dân cư đồng bộ, có điều kiện sống ổn định, gắn bó lâu dài với đô thị. Đồng thời, góp phần hoàn thành chỉ tiêu gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030.



