Đà Nẵng: Lật tẩy thủ đoạn dàn cảnh lừa đảo shipper ứng trước tiền hàng

2 nghi phạm lừa đảo shipper là Võ Đình Nha (28 tuổi, tạm trú P.Khuê Trung) và Huỳnh Đức Thành (21 tuổi, tạm trú P.Hòa Xuân, cùng Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).



Vào khoảng 20 giờ ngày 15.9, anh N.V.T,, shipper tự do vào trang mạng xã hội Facebook "Shipper Đà Nẵng", nhận vận chuyển 1 đơn hàng từ kiệt trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.Hải Châu 1) đến đường Nguyễn Phước Lan (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Khi đến địa điểm nhận hàng, anh T. gặp một nam thanh niên từ trong kiệt đường Nguyễn Chí Thanh đi ra, tay cầm một túi ni lông, bên trong có 4 hộp giấy được bịt kín.

Loa nghe nhạc, camera biến thành... mì gói, muối để lừa đảo shipper NGUYỄN TÚ

Trong đó, 3 hộp in hình ảnh camera, 1 hộp in hình loa nghe nhạc. Khi đưa hàng, người này yêu cầu anh T. trả trước số tiền 4,1 triệu đồng và thỏa thuận với anh T. về việc người nhận hàng sẽ trả lại số này này.

Anh T. mang hàng đến đường Nguyễn Phước Lan nhưng không thể liên hệ với người nhận. Anh T. nghi ngờ, mở các hộp ra thì bên trong chỉ có mì gói, muối, nệm mút…

Nhận tin báo, Công an P.Hải Châu 1 truy xét, bắt được Võ Đình Nha và Huỳnh Đức Thành, đồng thời làm rõ thủ đoạn tinh vi của 2 nghi phạm. Theo đó, cả 2 người này đều ở xã Hành Thịnh, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Để shipper tin tưởng tạm ứng tiền hàng, Nha và Thành nghĩ ra độc chiêu lừa đảo tinh vi. Cả hai lên mạng xã hội, vào các hội nhóm Facebook tìm nhà cho thuê, liên hệ với chủ nhà trong kiệt đường Nguyễn Chí Thanh.

Tối 15.9, trước khi lừa đảo shipper, Nha và Thành gọi điện và đến xem nhà. Khi shipper đến địa điểm nhận hàng, Nha đóng vai người xem nhà tiếp tục kiểm tra bên trong nhà với gia chủ, còn Thành từ trong nhà, mang theo các hộp hàng hóa và giao cho shipper.

Thấy người giao hàng có nhà cửa đàng hoàng, shipper N.V.T. tin tưởng nhận hàng mà không kiểm tra, đồng thời tạm ứng số tiền 4,1 triệu đồng theo yêu cầu.

Bước đầu, Nha, Thành khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo shipper khác tương tự. Do đó, Công an P.Hải Châu 1 lập biên bản, tạm giữ tang vật, đồng thời bàn giao 2 nghi phạm lừa đảo shipper cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.