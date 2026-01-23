Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Đà Nẵng lấy ý kiến dân về dự án 35 tầng trên 'đất vàng' ven sông Hàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/01/2026 15:06 GMT+7

Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự án 35 tầng trên 'đất vàng' ven sông Hàn. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, giải trình các ý kiến của cộng đồng dân cư và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Ngày 23.1, UBND P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu phức hợp căn hộ du lịch, văn phòng đa năng kết hợp thương mại, dịch vụ do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point làm chủ đầu tư.

Theo thông tin công bố, dự án được nghiên cứu tại khu đất có diện tích hơn 8.840 m², tiếp giáp các tuyến đường Như Nguyệt (ven sông Hàn), Xuân Diệu và một số tuyến giao thông hiện hữu trên địa bàn P.Hải Châu.

Đà Nẵng lấy ý kiến dân về dự án 35 tầng trên 'đất vàng' ven sông Hàn

Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự án 35 tầng trên 'đất vàng' ven sông Hàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án có chức năng sử dụng đất thương mại, dịch vụ, bao gồm khu căn hộ du lịch, văn phòng đa năng kết hợp các hoạt động thương mại, dịch vụ khác. Diện tích xây dựng hơn 5.740 m², quy mô công trình cao tối đa 35 tầng nổi và 2 tầng hầm, chiều cao khoảng 137 m, khoảng lùi tối thiểu 6 m.

Đồ án quy hoạch cũng đề cập các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và quản lý chất thải theo quy định.

Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với cộng đồng dân cư tại các tổ dân phố 50, 57 và 58 (P.Hải Châu), với thời gian lấy ý kiến từ 20 đến 30 ngày thông qua phiếu lấy ý kiến và hình thức trưng bày công khai tại khu dân cư.

Theo UBND P.Hải Châu, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, giải trình các ý kiến của cộng đồng dân cư và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

