Đà Nẵng: 'Mạnh tay' với doanh nghiệp vận tải chậm báo cáo định kỳ

Ngày 3.3, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị quản lý, khai thác bến xe trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng theo quy định.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách, bến xe hàng... nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động vận tải và kết quả hoạt động của bến xe.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, các đơn vị phải gửi báo cáo trước ngày 20 của tháng kế tiếp kỳ báo cáo về Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng. Hình thức gửi báo cáo thực hiện trực tiếp về sở theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng nhấn mạnh, trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và bến xe khách không thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, đơn vị sẽ từ chối giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến đơn vị vận tải, bến xe khách đó.

Theo Sở Xây dựng, việc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động vận tải bằng ô tô cũng như hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe đường bộ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải.