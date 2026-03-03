Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: 'Mạnh tay' với doanh nghiệp vận tải chậm báo cáo định kỳ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/03/2026 12:11 GMT+7

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa phát đi thông báo cứng rắn: Những đơn vị kinh doanh vận tải và quản lý bến xe không thực hiện báo cáo định kỳ đúng hạn sẽ bị từ chối giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Ngày 3.3, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị quản lý, khai thác bến xe trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng theo quy định.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách, bến xe hàng... nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động vận tải và kết quả hoạt động của bến xe.

Đà Nẵng: 'Mạnh tay' với doanh nghiệp vận tải chậm báo cáo- Ảnh 1.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, các đơn vị phải gửi báo cáo trước ngày 20 của tháng kế tiếp kỳ báo cáo về Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng. Hình thức gửi báo cáo thực hiện trực tiếp về sở theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng nhấn mạnh, trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và bến xe khách không thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, đơn vị sẽ từ chối giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến đơn vị vận tải, bến xe khách đó.

Theo Sở Xây dựng, việc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động vận tải bằng ô tô cũng như hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe đường bộ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải.

Tin liên quan

Doanh nghiệp vận tải đầu tiên cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát cho CSGT

Doanh nghiệp vận tải đầu tiên cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát cho CSGT

Cục CSGT vừa tiếp nhận quyền truy cập hệ thống giám sát hành trình phương tiện của doanh nghiệp vận tải Phương Trang. Đây là doanh nghiệp kinh doanh vận tải đầu tiên cung cấp hệ thống giám sát cho lực lượng CSGT.

Đề xuất xe kinh doanh vận tải hành khách không bắt buộc dùng thiết bị an toàn cho trẻ

Đà Nẵng: Siết quản lý hoạt động vận tải sau vụ tai nạn xe khách thảm khốc

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Doanh nghiệp vận tải Thủ tục hành chính giám sát hoạt động vận tải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận