Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giải tỏa tái lấn chiếm tại nút giao 537 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/01/2026 13:50 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các hộ dân tái lấn chiếm tại nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải khẩn trương bàn giao mặt bằng.

Ngày 10.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký công văn chỉ đạo lực lượng chức năng vận động các hộ dân đang tái lấn chiếm khu vực thi công tại dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng giao UBND xã Bà Nà chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Ban quản lý dự án này vận động các hộ dân đang tái lấn chiếm khu vực thi công đảo tam giác và các nhánh B1, C2, D2 khẩn trương tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trong tháng 1.2026.

Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giải tỏa tái lấn chiếm tại nút giao 537 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ẢNH: C.X

Sau thời hạn nêu trên, nếu các hộ dân không chấp hành, UBND xã Bà Nà tổ chức kiểm tra, xử lý và thực hiện thu hồi mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao UBND xã Bà Nà chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất vị trí đất cụ thể để di dời miếu Xóm trong tháng 1.2026; đồng thời rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với 47 hồ sơ còn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Xây dựng cũng được giao làm việc với Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, khẩn trương hoàn thiện phương án di dời cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 21 nhằm bảo đảm điều kiện thi công.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được yêu cầu tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã có mặt bằng sạch.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác vận động, quản lý mặt bằng, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã bàn giao.

Dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 537 tỉ đồng. Đây là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng sẽ giải tỏa "điểm nghẽn" giao thông, thay đổi hoàn toàn diện mạo cửa ngõ phía tây Đà Nẵng và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới.


Tin liên quan

Đầu tư hơn 537 tỉ đồng, nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ ra sao?

Đầu tư hơn 537 tỉ đồng, nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ ra sao?

Với tổng vốn đầu tư hơn 537 tỉ đồng, nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ 'lột xác' diện mạo hạ tầng cửa ngõ phía tây TP.Đà Nẵng, giảm áp lực giao thông và mở ra không gian phát triển mới.

Hàng loạt bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đầu tư gần 540 tỉ đồng nối QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Tối hậu thư Lấn chiếm giải tỏa Cao Tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận