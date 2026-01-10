Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giải tỏa tái lấn chiếm tại nút giao 537 tỉ đồng

Ngày 10.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký công văn chỉ đạo lực lượng chức năng vận động các hộ dân đang tái lấn chiếm khu vực thi công tại dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng giao UBND xã Bà Nà chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Ban quản lý dự án này vận động các hộ dân đang tái lấn chiếm khu vực thi công đảo tam giác và các nhánh B1, C2, D2 khẩn trương tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trong tháng 1.2026.

Phối cảnh nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: C.X

Sau thời hạn nêu trên, nếu các hộ dân không chấp hành, UBND xã Bà Nà tổ chức kiểm tra, xử lý và thực hiện thu hồi mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao UBND xã Bà Nà chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất vị trí đất cụ thể để di dời miếu Xóm trong tháng 1.2026; đồng thời rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với 47 hồ sơ còn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Xây dựng cũng được giao làm việc với Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, khẩn trương hoàn thiện phương án di dời cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 21 nhằm bảo đảm điều kiện thi công.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được yêu cầu tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã có mặt bằng sạch.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác vận động, quản lý mặt bằng, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã bàn giao.

Dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 537 tỉ đồng. Đây là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng sẽ giải tỏa "điểm nghẽn" giao thông, thay đổi hoàn toàn diện mạo cửa ngõ phía tây Đà Nẵng và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới.



