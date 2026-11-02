Đà Nẵng vận dụng chính sách đặc thù, khơi thông nguồn vật liệu xây dựng

Sáng 2.11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đã ký ban hành công văn về triển khai thực hiện phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Công thương rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, gồm trữ lượng còn lại, công suất được phép khai thác, khả năng nâng công suất và khả năng huy động thực tế. Đồng thời, rà soát nhu cầu vật liệu của các công trình, dự án trên địa bàn và khả năng cung cấp, hỗ trợ cho địa phương khác.

Một mỏ cát đang hoạt động khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các mỏ đủ điều kiện, Sở Công thương kịp thời tham mưu cấp mới, gia hạn, nâng công suất, điều chỉnh giấy phép theo các cơ chế, chính sách đặc thù và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường; ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc điều phối để khai thác trái phép, thất thoát tài nguyên, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Sở Xây dựng được giao phối hợp rà soát nhu cầu vật liệu của các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn; thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu cho Sở Công thương tổng hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các ban quản lý dự án, UBND xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai phương án; kịp thời cung cấp số liệu về nguồn vật liệu, nhu cầu sử dụng, tiến độ dự án và giải quyết thủ tục theo thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng.

Đối với các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xác định cụ thể nhu cầu vật liệu theo từng loại, từng năm, tiến độ sử dụng và khả năng tiếp nhận. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan xác định nguồn cung, bảo đảm vật liệu được sử dụng đúng công trình, mục đích, khối lượng và quy định pháp luật.