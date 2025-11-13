Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đã rõ lý lo thầy Kim không ‘bỏ rơi’ nhân tố sát thủ này, U.23 Việt Nam rất cần anh!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
13/11/2025 15:47 GMT+7

Tín hiệu tích cực cho đội tuyển U.23 Việt Nam, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã ra sân trở lại trong trận đấu với U.23 Trung Quốc tối 12.11. Điều này sẽ giúp cho bài toán thiếu tiền đạo của đội sắp được giải.

Những chân sút tốt nhất trong lứa tuổi U.23

Bùi Vĩ Hào chấn thương suốt thời gian vừa qua. Anh vắng mặt ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7 và vòng loại U.23 châu Á 2026 hồi đầu tháng 9. Đấy cũng là những giải đấu mà hàng tấn công của U.23 Việt Nam gặp trục trặc trong khâu săn bàn. Với sự trở lại của Bùi Vĩ Hào, bài toán thiếu chân sút của U.23 Việt Nam được kỳ vọng đã có lời giải.

Đã rõ lý lo thầy Kim không ‘bỏ rơi’ nhân tố sát thủ này, U.23 Việt Nam rất cần anh! - Ảnh 1.

Vĩ Hào (15) trở lại rất kịp lúc

Ảnh: Thụy An

Hiện tại, hàng tiền đạo của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik đã tập hợp gần hết các tiền đạo tốt nhất trong lứa tuổi 23, gồm Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Thanh Nhàn. Nếu tính luôn các tiền vệ tấn công có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo khi cần là Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Văn Trường, tuyến đầu của U.23 Việt Nam có khá đông nhân sự tốt.

Điểm mạnh của các cầu thủ chơi ở hàng tiền đạo của U.23 Việt Nam là tốc độ cao, cùng kỹ thuật xử lý bóng khéo léo. Riêng 2 chân sút Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Đình Bắc được cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đánh giá cao: "Vĩ Hào là tiền đạo đầy triển vọng. Cậu ấy nhanh, khéo, khỏe , tầm vóc tốt (1,81 m). Năng lực dứt điểm của Bùi Vĩ Hào cũng được tôi đánh giá cao. Trong khi đó, Đình Bắc là dạng tiền đạo có chất quái, có khả năng tạo ra sự đột biến".

Yếu tố khác nữa giúp cho hàng tiền đạo của U.23 Việt Nam trở nên đáng gờm, đó là khả năng chơi bóng bổng của các chân sút khá tốt. Với những tiền đạo có thể hình khá như Vĩ Hào và Đình Bắc (1,80 m), đội bóng của HLV Kim Sang-sik khi cần vẫn có thể triển khai các pha tấn công bóng bổng.

Trong trận gặp U.23 Trung Quốc vào ngày 12.11, Bùi Vĩ Hào được vào sân từ ghế dự bị nhưng cũng đã chơi khá ấn tượng, tạo ra nhiều tình huống ghi bàn sắc nét.

Tính cạnh tranh tăng lên, U.23 Việt Nam sẽ có được nhân sự mạnh nhất

Điều quan trọng hơn nữa, với sự trở lại của Bùi Vĩ Hào, U.23 Việt Nam không lo thiếu người chơi ở vị trí trung phong. Đình Bắc từng được thử nghiệm ở vị trí này tại giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á, nhưng chưa thành công, vì Đình Bắc vẫn có thói quen di chuyển dạt ra 2 biên. Thói quen này đã được Đình Bắc hình thành khi khoác áo CLB Công an Hà Nội, nên anh rất khó bỏ.

Đã rõ lý lo thầy Kim không ‘bỏ rơi’ nhân tố sát thủ này, U.23 Việt Nam rất cần anh! - Ảnh 2.

Hàng tiền đạo của U.23 Việt Nam lúc này khá đa dạng về nhân sự

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, trung phong khác của U.23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt (1,73 m) lại gặp bất lợi về mặt thể hình. Anh thiếu các tình huống tì đè hậu vệ đối phương sau đó dứt điểm hoặc chuyền bóng cho đồng đội, cũng như không giỏi trong các pha không chiến.

Với sự xuất hiện Bùi Vĩ Hào, HLV Kim Sang-sik sẽ có lời giải cho tất cả những bài toán ấy. Chưa hết, sự trở lại của chân sút đang khoác áo Bình Dương giúp cho tính cạnh tranh trên hàng tiền đạo của U.23 Việt Nam tăng lên. Điều này sẽ kích thích mọi chân sút có tên trong đội phải đồng loạt cố gắng. Từng người phải thể hiện tốt trong những ngày tới, nếu không muốn mất chỗ ở SEA Games 33 diễn ra tháng 12 năm nay và vòng chung kết U.23 châu Á vào đầu năm sau.

U.23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Xuân Bắc Dương Vũ Lâm VFF Bùi Vĩ Hào
