Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14.3

Chiều 10.3, thông tin tại cuộc họp báo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lãnh đạo TP.Hải Phòng cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng để cử tri trên toàn địa bàn tham gia bầu cử.

Quang cảnh cuộc họp báo ẢNH: H.P

Theo Hội đồng bầu cử thành phố, Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 19/32 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 85/157 đại biểu; 718 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với tổng số 2.375/4.368 đại biểu được bầu trong ngày bầu cử sắp tới.

Ông Đỗ Huy Chính, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết, lực lượng công an đã phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu lập danh sách cử tri trên hệ thống phần mềm. Từ đầu tháng 2, toàn bộ 114 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và tại 2.577 khu vực bỏ phiếu, giúp người dân kiểm tra thông tin trước ngày bầu cử.

Cùng thời điểm, các tổ bầu cử cũng hoàn tất việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại tất cả khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Cứ tri đặc khu Bạch Long Vĩ theo dõi thông tin người ứng cử ẢNH: NGUYỄN DƯƠNG

Theo thống kê, Hải Phòng có hơn 5.000 cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật, thương bệnh binh. Để bảo đảm mọi công dân đều được tham gia bầu cử, các địa phương đã xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể.

Các tổ chức, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố sẽ đến tận nhà tuyên truyền và thông tin về ngày bầu cử cho các cử tri này. Cùng đó, Thành đoàn Hải Phòng bố trí lực lượng tình nguyện viên túc trực tại các điểm bỏ phiếu để hỗ trợ, đồng thời tổ chức phương tiện đưa đón miễn phí.

Với những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu phụ mang đến tận nhà để người dân thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử.

Riêng tại các đặc khu như Bạch Long Vĩ và Cát Hải, thành phố đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị. Hải Phòng đã xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia và được chấp thuận cho đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm, vào ngày 14.3.

Các lực lượng tại 2 đặc khu cũng phối hợp với bộ đội biên phòng nắm tình hình ngư dân, bảo đảm mọi cử tri trên đảo đều có điều kiện tham gia bầu cử đầy đủ và đúng quy định.