Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14.3

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/03/2026 20:03 GMT+7

TP.Hải Phòng đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đặc khu Bạch Long Vĩ sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14.3, bảo đảm cử tri trên đảo thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Chiều 10.3, thông tin tại cuộc họp báo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lãnh đạo TP.Hải Phòng cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng để cử tri trên toàn địa bàn tham gia bầu cử.

Đặc khu Bạch Long Vĩ sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp báo

ẢNH: H.P

Theo Hội đồng bầu cử thành phố, Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 19/32 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 85/157 đại biểu; 718 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với tổng số 2.375/4.368 đại biểu được bầu trong ngày bầu cử sắp tới.

Ông Đỗ Huy Chính, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết, lực lượng công an đã phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu lập danh sách cử tri trên hệ thống phần mềm. Từ đầu tháng 2, toàn bộ 114 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và tại 2.577 khu vực bỏ phiếu, giúp người dân kiểm tra thông tin trước ngày bầu cử.

Cùng thời điểm, các tổ bầu cử cũng hoàn tất việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại tất cả khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Đặc khu Bạch Long Vĩ sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 2.

Cứ tri đặc khu Bạch Long Vĩ theo dõi thông tin người ứng cử

ẢNH: NGUYỄN DƯƠNG

Theo thống kê, Hải Phòng có hơn 5.000 cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật, thương bệnh binh. Để bảo đảm mọi công dân đều được tham gia bầu cử, các địa phương đã xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể.

Các tổ chức, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố sẽ đến tận nhà tuyên truyền và thông tin về ngày bầu cử cho các cử tri này. Cùng đó, Thành đoàn Hải Phòng bố trí lực lượng tình nguyện viên túc trực tại các điểm bỏ phiếu để hỗ trợ, đồng thời tổ chức phương tiện đưa đón miễn phí.

Với những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu phụ mang đến tận nhà để người dân thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử.

Riêng tại các đặc khu như Bạch Long Vĩ và Cát Hải, thành phố đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị. Hải Phòng đã xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia và được chấp thuận cho đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm, vào ngày 14.3.

Các lực lượng tại 2 đặc khu cũng phối hợp với bộ đội biên phòng nắm tình hình ngư dân, bảo đảm mọi cử tri trên đảo đều có điều kiện tham gia bầu cử đầy đủ và đúng quy định.

Tin liên quan

Cà Mau sẵn sàng cho bầu cử sớm ở Hòn Chuối

Cà Mau sẵn sàng cho bầu cử sớm ở Hòn Chuối

Do địa bàn biển đảo xa đất liền, Cà Mau được chấp thuận tổ chức bầu cử sớm tại Hòn Khoai và Hòn Chuối vào ngày 13.3. Tại Hòn Chuối, nơi có 159 cử tri, công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Khám phá thêm chủ đề

Hải Phòng đặc khu Bạch Long Vĩ bầu cử đại biểu quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận