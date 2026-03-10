Học sinh người Xơ Đăng vẽ tranh cổ động ngày bầu cử

Sáng 10.3, hàng trăm học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng tại xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đã tham gia hoạt động vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Những nét vẽ hồn nhiên nhưng đầy cảm xúc của các em góp phần lan tỏa không khí phấn khởi hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử tại vùng núi cao.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông hướng dẫn các em học sinh vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ẢNH: CẨM ÁI

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình tuyên truyền do UBND xã Tu Mơ Rông phát động nhằm khích lệ người dân trên địa bàn tích cực tham gia ngày bầu cử. Hưởng ứng lời kêu gọi của địa phương, nhiều học sinh xung phong tham gia vẽ tranh cổ động, thể hiện niềm tin và niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng đối với ngày hội lớn của đất nước.

Để giúp các em có thêm tư liệu sáng tác, lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đã trực tiếp đến các trường học giao lưu, trò chuyện. Ông Võ Trung Mạnh (Bí thư Đảng ủy xã), ông Trần Quốc Huy (Chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Bá Thành (Phó chủ tịch UBND xã) đã kể cho học sinh nghe về những kỳ bầu cử trước đây trên địa bàn, về không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử và niềm tự hào của đồng bào khi tự tay lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Những bức tranh do học sinh vẽ sẽ được lựa chọn và trưng bày tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã Tu Mơ Rông ẢNH: CẨM ÁI

Những câu chuyện gần gũi, giản dị ấy đã khơi gợi nhiều cảm hứng sáng tạo. Từ đó, các em học sinh đã vẽ hình ảnh thùng phiếu, lá phiếu, người dân trong trang phục chỉnh tề đi bỏ phiếu và khung cảnh đồng bào nô nức tham gia ngày bầu cử. Nhiều bức tranh mang màu sắc tươi sáng, thể hiện niềm vui và sự háo hức của người dân trong ngày hội dân chủ.

Lan tỏa không khí hướng về Ngày hội non sông

Tại Trường tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông), trong giờ giải lao, thư viện nhà trường trở thành "không gian sáng tác" của nhiều học sinh Xơ Đăng. Trên những chiếc bàn dài, giấy vẽ và bút màu được thầy cô chuẩn bị sẵn. Các em chăm chú tô màu, phác họa từng chi tiết, từ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, thùng phiếu cho đến dòng người đi bầu cử trong trang phục chỉnh tề.

Không khí vẽ tranh diễn ra sôi nổi. Mỗi em một ý tưởng, một góc nhìn khác nhau, song đều thể hiện niềm tự hào và sự quan tâm của thế hệ nhỏ tuổi đối với ngày hội lớn của đất nước.

Ngồi chăm chú bên bàn vẽ, em A Nhật Thiên Hưng, học sinh lớp 5A1 Trường tiểu học Kim Đồng, say sưa hoàn thiện bức tranh về cảnh người dân trong xã đi bỏ phiếu. Trong tranh của Hưng, hình ảnh bà con mặc trang phục gọn gàng, tay cầm lá phiếu tiến về thùng phiếu được vẽ nổi bật ở trung tâm.

Em A Nhật Thiên Hưng, học sinh lớp 5A1 Trường tiểu học Kim Đồng, hoàn thiện bức tranh về cảnh người dân trong xã đi bỏ phiếu ẢNH: CẨM ÁI

Hưng chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia vẽ tranh về ngày bầu cử. Nghe các cô chú lãnh đạo xã kể về những kỳ bầu cử trước đây, em hiểu thêm ý nghĩa của ngày hội toàn dân đi bầu cử nên càng hào hứng vẽ. Em mong qua kỳ bầu cử này, bà con trong xã sẽ chọn được những đại biểu xứng đáng".

Theo ông Nguyễn Bá Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, hoạt động vẽ tranh cổ động không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa không khí hướng về ngày bầu cử trong cộng đồng.

"Qua hoạt động này, các em dù còn nhỏ nhưng đã bước đầu hiểu được ý nghĩa của ngày bầu cử và quyền làm chủ của người dân. Đây cũng là cách giáo dục ý thức công dân cho thế hệ trẻ, giúp các em thêm trân trọng giá trị của lá phiếu", ông Thành nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông, những bức tranh do học sinh vẽ sẽ được lựa chọn và trưng bày tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Hình ảnh sinh động, gần gũi từ góc nhìn của trẻ em được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên không khí phấn khởi trong ngày hội toàn dân đi bầu cử, đồng thời khích lệ đồng bào Xơ Đăng tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền, việc để học sinh tham gia vẽ tranh cổ động còn giúp các em hiểu hơn về đời sống chính trị - xã hội của địa phương. Qua từng nét vẽ, các em bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của quê hương và thể hiện sự gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Từ những nét vẽ mộc mạc của học sinh vùng cao, hình ảnh ngày hội bầu cử hiện lên sinh động, ấm áp và đầy niềm tin. Đó cũng chính là thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa mà thế hệ trẻ Xơ Đăng muốn gửi gắm trước thềm ngày hội lớn của đất nước.