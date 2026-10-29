Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nêu giải pháp xử lý kẹt xe, ngập nước

Tại tổ thảo luận số 1 do ông Hoàng Tùng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM chủ trì, nhiều ý kiến đại biểu tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, giao thông, đô thị, ngập nước và đặt tên đường.

Giải quyết các điểm nghẽn giao thông, ngập nước

Tại buổi thảo luận tổ, đại biểu Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết về cơ bản, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, dịch vụ đô thị của TP.HCM đã đạt kết quả khả quan, cơ bản hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Quang Lâm cho rằng trong thời gian tới TP.HCM cần tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giao thông và ngập nước: "Đây là 2 vấn đề lớn được Thường trực Thành ủy TP.HCM xem là điểm nghẽn rất cấp bách cần được tập trung xử lý", ông Lâm nói.

Đại biểu Trần Quang Lâm phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo ông Trần Quang Lâm, về giao thông, từ nay đến 2030, TP.HCM sẽ cơ bản giải quyết được 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông bằng giải pháp ứng dụng công nghệ điều phối tổ chức giao thông, tăng cường kết nối giao thông phụ và đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu đô thị để bàn giao sử dụng.

Về ngập nước, ông Lâm đề nghị áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù từ luật Phát triển đô thị, các nghị định mới về chuyển đổi số và công nghệ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư theo hình thức đầu tư công và đối tác công - tư (PPP).

Ông Lâm cho biết TP.HCM phải tập trung giải quyết 50 điểm ngập nặng (ngập trên 30 cm sau mưa 5 phút), đặc biệt là các khu vực ảnh hưởng triều cường, trũng thấp ở quận 7, các huyện Nhà Bè, Bình Chánh (cũ)...

Đại biểu HĐND TP.HCM nêu ý kiến tại buổi thảo luận tổ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cần thống nhất đặt tên đường trên cùng 1 tuyến

Phát biểu tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) cho rằng công tác đặt, đổi tên đường, tên phố trong khu dân cư, khu đô thị cần xem xét thống nhất tên gọi các tuyến đường đi qua nhiều địa bàn.

Vấn đề đặt tên đường được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Một ví dụ cụ thể như tuyến quốc lộ 1A từ khu vực Thủ Đức cũ qua các quận 12, Bình Tân cũ, dài khoảng hơn 20 - 30 km nhưng lại bị chia cắt thành nhiều đoạn mang tên khác nhau như đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu. Tương tự với tuyến đường xuyên Á có tên đường Lê Quang Đạo, Phan Văn Khải. Kiến nghị nên đặt một tên từ điểm đầu đến điểm cuối để tạo sự kết nối và thống nhất chung", đại biểu Nguyễn Văn Đức nói.

Đại biểu Huỳnh Thị Quỳnh Hoa nêu ý kiến về gắn thông tin, sự kiện lịch sử với việc đặt tên đường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại biểu Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, đề nghị cần gắn thêm thông tin lịch sử về tên của tuyến đường để người dân hiểu biết hơn về lịch sử đất nước.

Còn đại biểu Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức, đề nghị đơn giản hóa thủ tục và linh hoạt trong việc đặt tên đường; phân cấp mạnh mẽ về cho UBND cấp xã.

"Tại phường Thủ Đức hiện nay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính có quá nhiều đường được đặt tên bằng số như đường số 8, đường số 9, trùng lặp, gây ra rất nhiều bất cập cho người dân khi giao dịch hành chính" - ông Quyết nêu lý do.

Theo đó, đại biểu Mai Hữu Quyết đề nghị đối với các tên đường mang địa danh gắn với số thứ tự, nếu địa danh đó đã nằm trong quỹ tên đường quy định thì cho phép địa phương được chủ động thực hiện mà không cần qua quy trình xin ý kiến nhiều cấp phức tạp.