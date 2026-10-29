TP.HCM đề xuất bãi bỏ nhiều nghị quyết về quy hoạch, nông nghiệp của Bình Dương cũ

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị xem xét bãi bỏ Nghị quyết số 57 ngày 15.12.2005 của HĐND tỉnh Bình Dương cũ về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương đến năm 2020; Nghị quyết số 4 ngày 22.7.2008 về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến 2020, tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết số 09 ngày 10.12.2020 quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM xem xét bãi bỏ nhiều nghị quyết của Bình Dương cũ do không còn áp dụng trên thực tế ẢNH: NGUYỄN ANH

Cụ thể, đối với Nghị quyết số 57 (ngày 15.12.2005) về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tờ trình của UBND TP.HCM cho biết sau khi sáp nhập với TP.HCM, quy hoạch vùng tỉnh Bình Dương không còn được lập riêng mà đã được tích hợp trực tiếp vào quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2024.

Đối với Nghị quyết số 4 (ngày 22.7.2008) về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến 2020, tầm nhìn đến 2030, UBND TP.HCM cho rằng đồ án quy hoạch chung đô thị cấp tỉnh đã hoàn thành vai trò lịch sử, pháp luật hiện hành không còn quy định lập loại quy hoạch này và nội dung cũng đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh đã duyệt.

UBND TP.HCM khẳng định cả 2 nghị quyết kể trên đều thuộc trường hợp không còn đối tượng điều chỉnh và không còn áp dụng trên thực tế; việc bãi bỏ 2 nghị quyết này không làm phát sinh chính sách, thủ tục hành chính hay chi phí tuân thủ, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Đối với Nghị quyết số 9 (ngày 10.12.2020) của HĐND tỉnh Bình Dương quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, UBND TP.HCM cho rằng nghị quyết của Bình Dương trước đây sử dụng ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo hình thức ủy thác cho vay.

Tuy nhiên, theo các quy định về luật Ngân sách Nhà nước, hình thức ủy thác (tạm ứng) này do không được bố trí trực tiếp trong dự toán giao, nên từ ngày 1.1.2022, Kho bạc Nhà nước đã ngừng hạch toán. Do vướng mắc về nguồn vốn nên trên thực tế, nghị quyết này đã tạm ngưng thực hiện và không phát sinh kinh phí từ năm 2022 đến nay.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cho biết sau khi sáp nhập địa giới hành chính, HĐND TP.HCM đã ban hành các nghị quyết mới để thay thế và áp dụng đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nông nghiệp trên toàn địa bàn mới. Vì vậy, việc bãi bỏ hoàn toàn văn bản cũ này là cần thiết và phù hợp.