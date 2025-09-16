'Đại gia' tố cáo chủ nhà hàng cá lăng lừa đảo, cả 2 cùng lãnh án tù

Ngày 16.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Dương Chương (47 tuổi, trú tại Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra cách đây gần 10 năm. Hồi tháng 7.2024, bị cáo Chương đã bị xét xử và tuyên phạt 13 năm tù cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.

Bị cáo Dương Chương tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Phi vụ lừa đảo từ 2 chiếc "siêu xe" Bentley

Theo cáo trạng, ông Lê Đức Thắng (trú tại Hà Nội) là giám đốc một công ty kinh doanh ô tô. Thông qua người bạn, ông Thắng quen biết với ông Chương.

Cuối năm 2014, ông Thắng nhờ người quen đang sinh sống tại Mỹ mua hộ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley màu đen với giá 200.000 USD. Khoảng 1 năm sau, chiếc xe này được chuyển từ Mỹ về cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Ông Thắng sau khi nhận xe đã thuê người làm giấy tờ dưới hình thức xe nhập khẩu phi mậu dịch và được hoàn thiện thủ tục dưới tên một người đàn ông quốc tịch Lào, đồng thời được cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô theo tiêu chuẩn ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam.

Năm 2016, ông Thắng tiếp tục mua 1 xe ô tô hiệu Bentley màu xám, không có giấy tờ, với giá 3 tỉ đồng của một Việt kiều Mỹ. Người này hứa hẹn sẽ giao đủ giấy tờ trong vòng 2 tháng, nhưng sau đó không thực hiện được như thỏa thuận.

Do 2 chiếc Bentley đều có nguồn gốc từ nước ngoài và chưa đủ giấy tờ, ông Thắng cần thực hiện hợp thức hóa hồ sơ.

Quá trình quen biết, Chương giới thiệu với ông Thắng có bố là lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, còn mình là cán bộ Công an TP.Việt Trì.

Tưởng thật, ông Thắng nhờ ông Chương đứng ra làm thủ tục cho 2 chiếc xe. Ông Chương nhận lời, yêu cầu chi phí 5,4 tỉ đồng, trong đó đặt cọc 2 tỉ đồng trước, 3 tỉ đồng còn lại sẽ giao sau khi có giấy tờ.

Từ tháng 6 - 11.2016, ông Thắng chuyển cho ông Chương tổng số tiền 2 tỉ đồng. Khoảng 2 năm sau, ông Chương đề nghị vị đại gia chuyển nốt 3,4 tỉ đồng, nếu không sẽ mất cọc. Ông Thắng đồng ý.

Nhận 5,4 tỉ đồng từ ông Thắng, ông Chương không thực hiện các thủ tục hợp thức giấy tờ cho 2 chiếc "siêu xe" như hứa hẹn mà dùng tiền vào việc mở cửa hàng Cá lăng Việt Trì ở Hà Nội.

Chờ đến năm 2019, ông Chương vẫn không bàn giao được giấy tờ xe, ông Thắng đòi tiền thì ông Chương khất lần, trả nhiều đợt được tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng. Ông Thắng sau đó làm đơn tố cáo đối với bị cáo, đề nghị trả nốt số tiền còn lại.

Bị hại cũng lãnh án tù

Đáng chú ý, theo cáo trạng, đối với chiếc Bentley màu xám, kết quả điều tra xác định, năm 2016, ông Thắng vay 10 tỉ đồng của một người trú tại Hà Nội. Để đảm bảo cho khoản vay, ông Thắng giao chiếc xe này cho chủ nợ (xe chưa đăng ký, chưa có biển số).

Đến năm 2020, hai bên "chốt" khoản nợ và thống nhất rằng ông Thắng sẽ đi làm đăng ký và biển số cho chiếc xe, đứng tên bố vợ của người cho vay tiền, khi nào ông Thắng trả hết tiền thì bên kia sẽ trả lại xe.

Sau đó, ông Thắng đã làm giả giấy chứng nhận đăng ký và biển số cho chiếc xe, đứng tên bố vợ của người cho vay tiền.

Kết quả, ông Thắng bị TAND Q.Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội, xử phạt 2 năm 2 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Chiếc xe trên bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với chiếc Bentley màu đen, ông Thắng khai, sau khi xe chuyển từ Mỹ về Việt Nam, ông này đã thuê người làm giấy tờ nhập khẩu dưới hình thức phi mậu dịch, đứng tên một người mang quốc tịch Lào, nhằm hưởng lợi ưu đãi về thuế và thủ tục đăng ký xe ô tô.

Hành vi trên có dấu hiệu tội trốn thuế. Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Bộ Công an phối hợp, xác minh, ghi lời khai của người đàn ông quốc tịch Lào, nhưng chưa có kết quả. Do vậy, cơ quan điều tra tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ.