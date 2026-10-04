Đại lý liên tiếp đổi vé trúng tiền tỉ, người dân xếp hàng chờ mua vé số

Ngày 3.10, một lãnh đạo UBND xã Ea Tul (Đắk Lắk) cho biết đã nắm thông tin về việc một đại lý vé số trên địa bàn thu hút rất đông người dân đến mua sau khi liên tục có người trúng giải đặc biệt.

Vị lãnh đạo này cho biết, lượng khách tập trung mua vé số tại đại lý hiện khá đông. Qua nắm bắt thông tin ban đầu, những người may mắn trúng số đều cư trú trên địa bàn xã.

Người dân xếp hàng mua vé số "cầu may" ở Đắk Lắk ẢNH: CTV

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết kèm clip ghi lại cảnh người dân chen chân, tự giác xếp hàng chờ đến lượt mua vé số.

Theo nội dung clip, địa điểm thu hút đông đảo người dân là đại lý vé số L.P nằm trên địa bàn xã Ea Tul. Do lượng người kéo đến cùng lúc quá đông, chủ cơ sở phải đề nghị khách hàng xếp hàng trật tự để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Chị P. (chủ đại lý vé số L.P) cho biết, thời gian qua, đại lý của chị khá "mát tay" khi liên tục bán ra các tờ vé số trúng thưởng lớn.

Cụ thể, vào tháng 3 vừa qua, có khách hàng mua vé tại đây và trúng giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế. Đến cuối tháng 7, đại lý tiếp tục có khách trúng 3 tờ giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Gia Lai, cùng nhiều giải phụ khác.

Mới đây nhất, ngày 29.9, một khách hàng đã mang 3 tờ vé số xổ số kiến thiết Đắk Lắk tới đại lý của chị P. để làm thủ tục đổi thưởng.

Qua đối chiếu hệ thống, chị P. xác nhận có 2 tờ trúng giải đặc biệt mang dãy số 600990 (trị giá 2 tỉ đồng/vé) và 1 tờ trúng giải phụ đặc biệt mang dãy số 500990 (trị giá 50 triệu đồng). Tổng giá trị giải thưởng trao cho khách đợt này là 4,05 tỉ đồng.

"Vị khách may mắn trúng thưởng là người địa phương ở xã Ea Tul. Tôi đã hoàn tất thủ tục đổi và trao thưởng đầy đủ cho khách. Tuy nhiên, do khách hàng yêu cầu bảo mật nên tôi không thể tiết lộ danh tính", chị P. cho hay.

Chị P. cho biết thêm, sau đợt đổi thưởng ngày 29.9, người dân mua vé số tại đại lý tăng vọt. Có thời điểm chị phải nhập thêm cả 1.000 tờ vé số mỗi ngày nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của bà con.