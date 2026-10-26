Đãi ngộ đi cùng trọng dụng nhân tài

Theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND, Đà Nẵng quy định mức thu nhập dành cho nhân lực được thu hút từ 50 - 150 triệu đồng/tháng, hỗ trợ lưu trú tối đa 20 triệu đồng/tháng cùng các chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn. Thành phố đã bước đầu áp dụng chế độ đãi ngộ với 1 tiến sĩ được thu hút về công tác và phê duyệt hợp đồng lao động tại cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Mức đãi ngộ là điều kiện cần để thu hút người giỏi nhưng không tự nó bảo đảm hiệu quả. Nếu chưa xác định rõ vị trí cần tuyển, nhiệm vụ cần giải quyết và kết quả mong đợi, chính sách dễ dừng ở việc thu hút người có bằng cấp, thành tích mà chưa chắc đáp ứng đúng nhu cầu của thành phố. Vì vậy, việc rà soát các nhiệm vụ chiến lược, chương trình và dự án trọng điểm cần đi trước hoặc song hành với quá trình tuyển chọn.

Khi đã chọn đúng người, câu hỏi tiếp theo là thành phố có tạo đủ điều kiện để họ làm việc hay không. Chuyên gia cần nhiệm vụ rõ ràng, nguồn lực phù hợp, cơ chế phối hợp hiệu quả và thẩm quyền tương xứng. Nếu thiếu những điều kiện này, năng lực cá nhân khó chuyển thành kết quả cụ thể.

Trọng dụng nhân tài còn là giao đúng việc, tạo không gian để họ phát huy năng lực trong khuôn khổ pháp luật. Bên cạnh đó, việc đánh giá cũng phải gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả đầu ra. Kết quả đánh giá phải giúp thành phố nhận diện đúng đóng góp, điều chỉnh cách sử dụng nhân lực và bảo đảm nguồn lực đầu tư cho nhân tài mang lại hiệu quả thực chất.

Cùng với thu hút chuyên gia từ bên ngoài, Đà Nẵng cũng cần phát triển đội ngũ có năng lực tại chỗ. Kinh nghiệm mới sẽ phát huy tốt hơn khi kết hợp với sự am hiểu bộ máy và thực tiễn địa phương. Đây cũng là cách nâng cao năng lực lâu dài của khu vực công, thay vì chỉ trông chờ vào những đợt tuyển dụng mới.