Trao tặng sự sống

Ở tuổi 22, khi phía trước còn biết bao ước mơ và dự định, cô giáo Phạm Thị Anh Thư (xã Đak Pơ, Gia Lai) đột ngột ra đi do tai nạn giao thông, để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình. Nhưng giữa mất mát ấy, một quyết định đầy yêu thương đã mở ra cơ hội sống cho những người khác: gia đình đồng ý hiến tặng mô, tạng của cô để cứu người.

Đây là trường hợp hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai, đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với địa phương. Trân trọng nghĩa cử này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo Thư. Trong khoảnh khắc không thể giữ người thân yêu ở lại, họ đã chọn trao đi những gì còn có thể để người khác được sống. Đó là lựa chọn cần rất nhiều tình yêu thương, lòng can đảm và lòng nhân ái.

Trong thư tri ân, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai viết: "Cô giáo Thư đã ra đi, nhưng sự sống và tình yêu thương mà cô trao tặng vẫn được tiếp nối. Một cuộc đời khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp vẫn còn mãi".

Đó không chỉ là lời tri ân dành cho cô giáo trẻ và gia đình, mà còn gợi nhắc mỗi người về ý nghĩa của sự sống: giá trị một đời người không chỉ nằm ở những gì họ làm cho bản thân, mà còn ở những điều tốt đẹp để lại cho người khác.

Hiến tạng không phải là câu chuyện riêng của cô giáo Thư. Đã có nhiều người lựa chọn trao tặng mô, tạng sau khi qua đời, để sự sống được tiếp nối. Mỗi trường hợp là một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẻ chia và tình yêu thương

Tuổi 22 của cô giáo Thư quá ngắn ngủi, sự ra đi của cô quá đỗi nghiệt ngã nhưng nghĩa cử của cô và gia đình đã thắp lên điều tốt đẹp giữa nỗi đau buồn.