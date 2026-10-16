Thêm động lực để bác sĩ về vùng khó

Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết 95/2026 của HĐND TP.Đà Nẵng, bác sĩ được thu hút nhận hỗ trợ một lần từ 250 - 500 triệu đồng tùy trình độ. Mức hỗ trợ tiếp tục tăng theo địa bàn, cụ thể: bác sĩ về trạm y tế xã khu vực 3 và hải đảo được tăng thêm 0,7 lần mức thu hút; tại trung tâm y tế khu vực thuộc xã khu vực 2 và hải đảo tăng thêm 0,5 lần.

Cách tính này cho thấy TP.Đà Nẵng không xem mọi địa bàn là như nhau. Nơi càng khó thu hút nhân lực thì chính sách càng phải có mức hỗ trợ tương ứng. Cùng với đó là hỗ trợ đào tạo sau đại học, thực hành cấp giấy phép hành nghề và yêu cầu mỗi trạm y tế bảo đảm tối thiểu 4 - 5 bác sĩ với cơ cấu chuyên môn phù hợp.

Tuyến cơ sở có thêm bác sĩ thì người dân vùng khó có thêm điều kiện được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa bàn. Những trường hợp phù hợp được xử lý từ dưới cơ sở cũng giúp tuyến trên giảm bớt áp lực, tập trung nguồn lực cho những ca bệnh cần chuyên môn cao hơn. Vì vậy, đầu tư bác sĩ cho vùng khó cũng là đầu tư cho sức mạnh chung của cả hệ thống y tế.

Quan trọng hơn, đây còn là câu chuyện xóa nhòa khoảng cách thụ hưởng dịch vụ y tế. Muốn chăm sóc sức khỏe toàn dân đi vào thực chất, rất cần thu hẹp khoảng cách về nơi ở và cơ hội được chăm sóc sức khỏe. Chính sách đưa bác sĩ về những nơi có điều kiện còn khó khăn sẽ giúp hệ thống y tế đến gần hơn với người dân, ngay tại nơi họ sinh sống.

Nhưng muốn bác sĩ về vùng khó cần một chính sách đủ mạnh để biến kế hoạch ấy trở thành một lựa chọn hài hòa về nghề nghiệp và cuộc sống. TP.Đà Nẵng đang dùng nguồn lực để làm điều đó. Khi bác sĩ về những nơi khó, tuyến cơ sở mạnh lên, tuyến trên giảm áp lực và quan trọng nhất là người dân ở những địa bàn xa trung tâm có thêm cơ hội thụ hưởng dịch vụ y tế tốt hơn.