    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Xóa điểm lẻ trường học

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    Hơn một tháng sau ngày khai giảng năm học, 161 học sinh tiểu học tại điểm lẻ Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) đã trở lại trường. Kết quả này đến từ nỗ lực của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm quyền học tập của trẻ em.

    Sự việc bắt nguồn từ chủ trương sáp nhập điểm lẻ Tiến Sơn, đưa toàn bộ học sinh (HS) về điểm trường chính do cơ sở vật chất tại điểm lẻ đã xuống cấp, không còn an toàn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng tình vì khoảng cách từ nhà đến trường chính 6 - 7 km, gây khó khăn cho việc đưa đón con em. Sau đó, nhà trường và chính quyền địa phương bố trí 3 ô tô đưa đón HS, đồng thời tổ chức ăn bán trú tại trường. Dù vậy, số HS được đến trường vẫn rất ít do phụ huynh tiếp tục phản đối phương án xóa điểm lẻ.

    Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, đối thoại với người dân, giải thích xóa điểm lẻ để bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu phụ huynh không được ngăn cản con em đến trường.

    Đến nay, HS đã trở lại trường. Tuy nhiên, hậu quả của hơn một tháng gián đoạn việc học khiến nhà trường phải điều chỉnh kế hoạch, tổ chức dạy bù để bảo đảm chương trình.

    Xóa điểm trường lẻ trong điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn là việc cần thiết. HS được học tập tại điểm trường chính cũng có cơ hội tiếp cận điều kiện dạy học tốt hơn. Tuy nhiên, khoảng cách đi lại xa hơn cũng tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình, nhất là những phụ huynh khó khăn trong việc đưa đón con.

    Thực tế tại Tiến Sơn để lại nhiều bài học, trong đó có việc dân vận của chính quyền và ngành giáo dục. Một chủ trương đúng cũng cần được triển khai bằng sự chuẩn bị chu đáo, đối thoại thực chất và những giải pháp đủ sức thuyết phục người dân trước khi đưa vào thực hiện. Phụ huynh có quyền nêu ý kiến, kiến nghị về những bất cập khi sáp nhập trường lớp, nhưng không nên để những bất đồng này khiến con em mình phải nghỉ học kéo dài. Bởi mục tiêu cuối cùng là đảm bảo cho HS được học tập an toàn, liên tục và có chất lượng.

    Tin liên quan

    Gỡ điểm nghẽn hồ sơ khoáng sản

    Gỡ điểm nghẽn hồ sơ khoáng sản

    UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm, muộn trong lĩnh vực khoáng sản.

    Góc nhìn phóng viên: 'Luồng xanh' tạo niềm tin

    Khi cổng chào trở thành mối nguy

    Khám phá thêm chủ đề

    Tiến Sơn UBND Tỉnh Nghệ An xã Quỳnh Tam Điểm lẻ trường học trường điểm lẻ ở Tiến Sơn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận