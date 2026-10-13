Xóa điểm lẻ trường học

Sự việc bắt nguồn từ chủ trương sáp nhập điểm lẻ Tiến Sơn, đưa toàn bộ học sinh (HS) về điểm trường chính do cơ sở vật chất tại điểm lẻ đã xuống cấp, không còn an toàn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng tình vì khoảng cách từ nhà đến trường chính 6 - 7 km, gây khó khăn cho việc đưa đón con em. Sau đó, nhà trường và chính quyền địa phương bố trí 3 ô tô đưa đón HS, đồng thời tổ chức ăn bán trú tại trường. Dù vậy, số HS được đến trường vẫn rất ít do phụ huynh tiếp tục phản đối phương án xóa điểm lẻ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, đối thoại với người dân, giải thích xóa điểm lẻ để bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu phụ huynh không được ngăn cản con em đến trường.

Đến nay, HS đã trở lại trường. Tuy nhiên, hậu quả của hơn một tháng gián đoạn việc học khiến nhà trường phải điều chỉnh kế hoạch, tổ chức dạy bù để bảo đảm chương trình.

Xóa điểm trường lẻ trong điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn là việc cần thiết. HS được học tập tại điểm trường chính cũng có cơ hội tiếp cận điều kiện dạy học tốt hơn. Tuy nhiên, khoảng cách đi lại xa hơn cũng tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình, nhất là những phụ huynh khó khăn trong việc đưa đón con.

Thực tế tại Tiến Sơn để lại nhiều bài học, trong đó có việc dân vận của chính quyền và ngành giáo dục. Một chủ trương đúng cũng cần được triển khai bằng sự chuẩn bị chu đáo, đối thoại thực chất và những giải pháp đủ sức thuyết phục người dân trước khi đưa vào thực hiện. Phụ huynh có quyền nêu ý kiến, kiến nghị về những bất cập khi sáp nhập trường lớp, nhưng không nên để những bất đồng này khiến con em mình phải nghỉ học kéo dài. Bởi mục tiêu cuối cùng là đảm bảo cho HS được học tập an toàn, liên tục và có chất lượng.