Gỡ điểm nghẽn hồ sơ khoáng sản

Kết quả kiểm tra 71 dự án cho thấy 40 dự án trễ hạn, chiếm 56,3%. Riêng 26 dự án đấu giá mỏ được kiểm tra, có 18 dự án trễ hạn, chiếm 69,2%, với số ngày trễ trung bình 47 ngày. Điều đáng nói là UBND thành phố Đà Nẵng xác định việc phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ chưa bảo đảm thời gian, ảnh hưởng tiến độ giải quyết hồ sơ, tình hình giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội.

Đá, đất và các loại vật liệu khai thác từ mỏ là đầu vào của xây dựng. Khi một mỏ chậm được cấp phép hoặc chưa thể đưa vào hoạt động, nguồn vật liệu phục vụ các dự án cũng có thể bị chậm theo. Trong khi đó, Đà Nẵng đang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2026 vào cuối năm. Đến giữa tháng 9 vừa qua, thành phố đã giải ngân 11.474 tỉ đồng, đạt 66,74% kế hoạch.

Trong chỉ đạo tăng tốc giải ngân, thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu 10 đơn vị có nguồn vốn lớn tập trung tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng và mỏ vật liệu. Còn trong chỉ đạo xử lý hồ sơ khoáng sản, thành phố xác định tình trạng hồ sơ chậm, muộn đã ảnh hưởng giải ngân đầu tư công.

Hai văn bản ở hai khâu khác nhau nhưng cùng cho thấy một vấn đề rằng muốn công trường đúng tiến độ, cần giải quyết đúng điểm nghẽn, trong đó có nguồn vật liệu và thủ tục để đưa nguồn vật liệu vào khai thác.

Trên thực tế, điều này thể hiện khá rõ, bởi hồ sơ chậm thì mở mỏ chậm; mở mỏ chậm thì nguồn vật liệu có thể chậm đến; vật liệu chậm thì công trường bị ảnh hưởng; khối lượng hoàn thành chậm thì giải ngân cũng chịu tác động.

Tất nhiên, khoáng sản không phải nguyên nhân duy nhất khiến chậm giải ngân. Thành phố Đà Nẵng cũng đang xử lý nhiều điểm nghẽn khác: giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, quyết toán, thu hồi vốn tạm ứng và các dự án chưa đủ điều kiện triển khai. Tuy nhiên, khi chính địa phương đã xác định hồ sơ khoáng sản chậm có ảnh hưởng đến giải ngân thì đây là một mắt xích cần được xử lý sớm. Gỡ điểm nghẽn từ hồ sơ khoáng sản cũng là gỡ một mắt xích của cả dây chuyền đầu tư công.