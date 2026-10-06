Mỏ cát từng được 'thổi' gấp 308 lần giá khởi điểm ở Đà Nẵng có chủ mới

Chiều 6.10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành các quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 mỏ cát, sỏi trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là mỏ cát ĐB2B, từng gây xôn xao trong phiên đấu giá năm 2024 khi giá trúng cao gấp 308 lần giá khởi điểm.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát ký hiệu ĐB2B tại xã Điện Bàn Tây (trước đây là xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Vị trí mỏ cát ký hiệu ĐB2B tại xã Điện Bàn Tây (trước đây là xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ẢNH: C.X

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH O TPREAL (có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng), với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại khu vực trúng đấu giá (giá trúng đấu giá) R = 357%.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp trúng đấu giá thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của luật Địa chất và khoáng sản.

Trước đó, tháng 3.2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt giá khởi điểm, bước giá cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 14 khu vực trên địa bàn. Trong đó, mỏ ĐB2B có giá khởi điểm R = 5%, bước giá 0,5%.

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, hồ sơ đấu giá không thể hiện một mức tiền cụ thể gọi là "giá khởi điểm", mà xác định giá khởi điểm bằng tỷ lệ R. Tỷ lệ R là cơ sở để xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Mỏ cát từng trúng đấu giá 370 tỉ đồng

Mỏ cát ĐB2B từng trở thành tâm điểm chú ý khi phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 kéo dài hơn 20 giờ, qua 200 vòng đấu giá.

Cụ thể, ngày 18.10.2024, Công ty CP Đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát ĐB2B.

Phiên đấu giá bắt đầu lúc 8 giờ ngày 18.10 và kết thúc lúc 4 giờ 8 phút ngày 19.10.2024, sau 200 vòng đấu giá.

Kết quả, Công ty CP MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức giá 370 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ R = 1.534,6%, cao hơn 308 lần so với giá khởi điểm 1,2 tỉ đồng.

Theo thông tin mời đấu giá, mỏ cát ĐB2B có diện tích 6,04 ha, trữ lượng theo kế hoạch được phê duyệt 159.000 m³.

Liên quan đến vụ việc, năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, trong đó có Nguyễn Sĩ Khoa, Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà.

Theo kết quả điều tra, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, nhóm 4 bị can đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B cho Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá diễn ra ngày 18 - 19.10.2024.