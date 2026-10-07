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    Góc nhìn phóng viên: 'Luồng xanh' tạo niềm tin

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc

    Nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân tỉnh Quảng Trị đang rất kỳ vọng vào "cơ chế luồng xanh" do UBND tỉnh vừa ban hành. Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Trị áp dụng cơ chế mới mẻ này trong vận hành, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)…

    Có rất nhiều điểm nhấn trong "cơ chế luồng xanh", được áp dụng giải quyết TTHC và các công việc, nhiệm vụ liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị.

    Với "Luồng xanh 24 giờ", hồ sơ TTHC hợp lệ phải được tiếp nhận, hoàn thiện, trả kết quả không quá 24 giờ. Nếu hồ sơ cần lấy ý kiến của các cơ quan cũng phải hoàn thành quy trình trong 24 giờ. Quá thời gian này mà cơ quan không có phản hồi thì xem như đã đồng ý và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến. Chưa hết, nếu hồ sơ phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, cơ quan chủ trì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý trong 2 giờ làm việc. Nếu vướng mắc không thể giải quyết trong thời gian phù hợp để bảo đảm mục tiêu 24 giờ, cơ quan chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho cơ quan tiếp nhận và tổ chức, cá nhân biết nguyên nhân.

    Trong khi đó, "Luồng xanh 60%" không ấn định mốc thời gian chung 24 giờ mà yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì hoặc phối hợp rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

    Tất nhiên, tỉnh Quảng Trị cũng quy định rất rõ hạng mục nào, thủ tục nào, dự án nào được áp dụng cơ chế "luồng xanh", đồng thời thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện "luồng xanh". Tổ này không làm thay nhiệm vụ giải quyết TTHC nhưng theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn… UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, khẩn trương cơ chế "luồng xanh". Đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

    Vẫn cần thêm thời gian để có thể đánh giá mức độ hiệu quả của cơ chế mới nhưng nó đã thổi một luồng sinh khí mới, một niềm tin mới cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn về nỗ lực của chính quyền nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

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