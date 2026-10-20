Siết kỷ cương thực thi thủ tục hành chính đất đai

Đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền tài sản, sinh kế của người dân và cơ hội đầu tư, kinh doanh của DN. Vì vậy, sự trì trệ, né tránh trách nhiệm hay nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục đều có thể gây ra hệ lụy đáng kể. Giải quyết hồ sơ đúng pháp luật, kịp thời là trách nhiệm của cơ quan công quyền, không phải sự ban ơn hay cơ chế xin - cho.

Kiểm tra đột xuất giúp hạn chế tình trạng đối phó, hình thức, qua đó nhận diện sát hơn những bất cập trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm biện pháp khắc phục cụ thể, xác định rõ trách nhiệm cá nhân và xử lý nghiêm sai phạm. Nếu không theo dõi kết quả thực hiện, những hạn chế cũ có thể tái diễn.

Yêu cầu này càng đáng chú ý khi Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án ngoài ngân sách và hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Muốn khơi thông nguồn lực phát triển, trước hết phải tháo gỡ những điểm nghẽn trong chính bộ máy thực thi.

Một dự án có thể được hưởng lợi từ cơ chế, chính sách thông thoáng nhưng vẫn đình trệ nếu hồ sơ chậm xử lý, các khâu phối hợp thiếu trách nhiệm hoặc cán bộ né tránh, không dám quyết định trong phạm vi thẩm quyền. Vì vậy, cải thiện thủ tục hành chính không chỉ nằm ở việc ban hành quy định mới mà còn phụ thuộc vào trách nhiệm của người thực thi.

Đối với hồ sơ đất đai, cơ quan chức năng cần công khai tiến độ, chủ động tháo gỡ vướng mắc và đối thoại với người dân, DN. Hồ sơ tồn đọng, trễ hạn phải được làm rõ nguyên nhân, thời hạn xử lý và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan; đồng thời cần phân biệt vướng mắc khách quan với hành vi thiếu trách nhiệm, cố tình gây khó khăn để xử lý phù hợp.