Đại sứ Nga ở Venezuela kể gì về vụ đột kích của Mỹ bắt ông Maduro?

Phát biểu trong chương trình Solovyov Live hôm 11.1, Đại sứ Nga Sergey Melik-Bagdasarov nói trong cuộc tấn công vào Venezuela, lực lượng Mỹ đã bắn vào mọi thứ trước mắt, hậu quả là cả những người phục vụ trong tòa nhà cũng thành nạn nhân.

Ông nói: “Đó là một cơn bão lửa mạnh mẽ, thực tế là hỏa lực bắn vào mọi thứ di chuyển. Nghĩa là, đó là một chiến dịch rất tàn khốc, không ai được phép sống sót ngay từ đầu”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện lời kể của một người được cho là thành viên đội bảo vệ Tổng thống Venezuela mô tả cách lực lượng Mỹ hành động trong chiến dịch bắt ông Maduro.

Theo lời người này - mà hiện vẫn chưa rõ danh tính - những gì xảy không phải là một trận chiến mà là một cuộc tàn sát khi lính Mỹ ra tay với độ chính xác và tốc độ khó tin. Bên cạnh đó, người này kể lính Mỹ dùng một vũ khí “như một sóng âm cực mạnh” làm các lính gác chảy máu mũi, nôn ra máu, ngã xuống đất không thể cử động.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 11.1, Đại sứ Nga Melik-Bagdasarov cũng đưa ra lời giải thích về việc lực lượng phòng không của Venezuela đã không thể phản ứng trong cuộc tấn công của Mỹ, dù được trang bị các tổ hợp tên lửa của Nga như S-300 và Buk-M2.

Đại sứ Melik-Bagdasarov nói các hệ thống phòng không Nga cần liên lạc tốt để hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ngay từ đầu cuộc tấn công của Mỹ, các trạm cảnh báo sớm đã bị cắt đứt khỏi các trung tâm ra quyết định.

Hơn nữa, ông Melik-Bagdasarov lưu ý rằng trong thời gian đó, một phần đáng kể nhân sự của lực lượng vũ trang Venezuela đang nghỉ phép, làm giảm khả năng chiến đấu của quân đội.

Đại sứ Nga cũng cho rằng không thể loại trừ “nhiều kịch bản khác nhau trong đó các mệnh lệnh không được đưa ra kịp thời”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đến sân bay trực thăng Downtown Manhattan ở thành phố New York (Mỹ), ngày 5.1.2026 ẢNH: REUTERS

Trong cuộc đột kích vào Venezuela hôm 3.1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng với vợ là bà Cilia Flores. Đại sứ Nga cho biết bà Flores, đã tự nguyện đi cùng chồng vào thời điểm ông bị bắt, và ông gọi hành động đó là một kỳ tích dũng cảm.

Sau khi ông Maduro và vợ được đưa về Mỹ, vào ngày 5.1.2026, phiên tòa xét xử ông đã bắt đầu. Ông bị cáo buộc cầm đầu một băng đảng ma túy cùng một số tội danh khác, với mức án cao nhất có thể đến chung thân. Tuy nhiên, Tổng thống Maduro đã không nhận tội.

Đại sứ Melik-Bagdasarov, phát biểu trên truyền hình Nga, cho hay ông Maduro đang bị giam giữ trong điều kiện bình thường và vẫn giữ vững ý chí “kiên cường”. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng các luật sư biện hộ cho ông Maduro không đưa ra lời phàn nàn nào về điều kiện giam giữ.

Theo họ, ông Maduro tuyên bố mình là tù binh chiến tranh và là tổng thống của Venezuela. Đại sứ Melik-Bagdasarov nhấn mạnh rằng lập trường này thể hiện quyết tâm của nhà lãnh đạo trong việc bảo vệ các nguyên tắc của mình.