Đại sứ Việt Nam tại Venezuela kể chuyện tết xa xứ

Chia sẻ ấy của ông Vũ Trung Mỹ, đại sứ Việt Nam tại Venezuela, được nói ra trong ngày đầu năm, khi nắng Nam Mỹ vẫn rực rỡ nhưng lòng người đã hướng trọn về mùa xuân quê nhà. Một cái tết không pháo hoa, nhưng cũng có đào, có quất, có bánh chưng và đong đầy dư âm của chia tay, của tự hào và của những dấu ấn ngoại giao không thể quên.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela gói bánh chưng chuẩn bị đón tết ẢNH: ĐSQ VN TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tâm sự chân thành rằng sau cái tết này ông phải chia tay đất nước mà mình và gia đình đã gắn bó suốt 3 năm - điều đó làm ông có chút buồn. Nhưng trên hết, ông vui vì trong 3 năm qua, tập thể cán bộ Đại sứ quán đã góp phần của mình trên mặt trận ngoại giao, cùng những thành công chung của đất nước. Tết năm nay vì thế trở thành một dấu mốc rất riêng, rất khó quên.

Ông Vũ Trung Mỹ cùng vợ con tại Venezuela. Sau cái tết này, ông Mỹ sẽ hết nhiệm kỳ nên sẽ đưa cả gia đình về lại Việt Nam ẢNH: ĐSQ VN TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Đặc biệt hơn, công tác chuẩn bị tết của Đại sứ quán năm nay diễn ra trong một bối cảnh hết sức ý nghĩa. "Chúng tôi nhận được sự quan tâm sát sao của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Điều đó tiếp thêm rất nhiều động lực cho anh em ở tuyến đầu ngoại giao xa Tổ quốc", ông Vũ Trung Mỹ chia sẻ.

"Nhà Việt Nam" giữ hồn tết giữa thủ đô Caracas

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela trong năm qua là hoàn thành chủ trương mua hai cơ ngơi mới ngay tại Caracas - trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia Nam Mỹ này. Một là trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela. Hai là "Nhà Việt Nam", không gian kết hợp nhà riêng của đại sứ, đồng thời là nơi sinh hoạt cộng đồng.

"Có một cơ ngơi khang trang như vậy, công việc nhiều hơn như dọn dẹp, chuẩn bị, sắp xếp, nhưng bù lại, không khí đón tết ấm cúng và vui hơn rất nhiều", đại sứ Vũ Trung Mỹ chia sẻ.

"Nhà Việt Nam" tại Venezuela luôn ấm áp và đầy ắp tiếng cười ẢNH: ĐSQ VN TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Tất niên, ở đây cũng có bánh chưng và các món ăn mang hương vị tết quê nhà. Theo đó, ngày 16.2 (ngày 29 tháng chạp năm Ất Tỵ), "Nhà Việt Nam" sáng đèn. Cán bộ Đại sứ quán quây quần trong bữa tất niên cộng đồng với tiếng cười, câu chuyện quê hương và mùi bánh chưng lan nhẹ giữa trời Caracas.

Mùng 1 tết, theo thông lệ, lãnh đạo Đại sứ quán cùng anh em công đoàn đi thăm, chúc tết bà con Việt kiều tại thủ đô. Trưa cùng ngày, mọi người lại trở về "Nhà Việt Nam", nâng chén đầu xuân với những món ăn thuần vị tết quê nhà do chính tay cán bộ Đại sứ quán chuẩn bị.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela quây quần bên bữa tiệc tất niên ẢNH: ĐSQ VN TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Ngày 18.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), không khí xuân nhường chỗ cho công việc. Cán bộ, nhân viên bắt đầu tham dự các hoạt động, sự kiện ngoại giao ở nước sở tại, đúng tinh thần "ăn tết gọn gàng, làm việc nghiêm túc".

Cuộc gặp xúc động với một người bạn lớn của Việt Nam

Đó là khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất diễn ra vào tối 19.2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026). Theo kế hoạch ban đầu, bà Tatiana Pugh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela sẽ đến chúc tết Đại sứ quán vào mùng 1 tết. Tuy nhiên, vì lịch công tác dày, bà cùng đoàn cán bộ phụ trách châu Á và Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam muộn hơn 2 ngày.

Bà Tatiana Pugh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela, đến chúc tết Đại sứ quán Việt Nam vào ngày 17.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026) ẢNH: ĐSQ VN TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp hiếm có. Bà Tatiana Pugh - người từng là đại sứ Venezuela tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2023 hiểu rất rõ phong tục tết cổ truyền Việt Nam. Bà chúc tết, trò chuyện thân tình và… lì xì đầu năm, như một người thân trong gia đình.

"Đó là khoảnh khắc khiến chúng tôi thực sự xúc động. Ngoại giao đôi khi không nằm ở những văn bản ký kết, mà ở sự thấu hiểu và tình cảm chân thành giữa con người với con người", ông Vũ Trung Mỹ bày tỏ.

Toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela quây quần đón tết Nguyên đán ẢNH: ĐSQ VN TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Cái tết xa xứ ấy rồi cũng trôi qua. Nhưng với những người làm công tác đối ngoại, đặc biệt là trong nhiệm kỳ cuối cùng, mỗi khoảnh khắc đều trở thành ký ức. "Có những cái tết đi qua, không chỉ đánh dấu thời gian, mà đánh dấu cả một chặng đời công tác", đại sứ Việt Nam Vũ Trung Mỹ tâm tình. Và ở Caracas, giữa Nam Mỹ xa xôi, mùa xuân Việt Nam vẫn hiện hữu, lặng lẽ mà bền bỉ, trong từng chiếc bánh chưng, từng lời chúc tết, và trong trái tim những người mang Tổ quốc theo mình ra thế giới.