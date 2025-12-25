Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Việt Nam đã tự chủ được vũ khí

Đỗ Trường
Đỗ Trường
25/12/2025 18:42 GMT+7

Theo đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ khi tiếp xúc cử tri TP.HCM, Việt Nam đã tự chủ được vũ khí, công nghệ hiện đại để bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 25.12, đại tướng Nguyễn Tân Cương , Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu đơn vị số 14 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri các xã Phước Thành, Bắc Tân Uyên (TP.HCM). 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Thành đề nghị các đại biểu thông tin cho cử tri được rõ về tình hình an ninh quốc phòng, biên giới trên đất liền, trên biển, tình hình hiện đại hóa quốc phòng…

Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề về an sinh, xã hội; chế độ chính sách liên quan đến thương binh - liệt sĩ, cựu chiến binh, bộ đội phục viên; an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm…

"Về lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, chúng tôi cho rằng Nhà nước chuyển đổi quá nhanh khiến nhiều người dân, doanh nghiệp… không theo kịp, cần phải có lộ trình. Đề nghị các đại biểu giải thích thêm cho người dân", cử tri xã Phước Thành nêu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Việt Nam đã tự chủ được vũ khí- Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi tiếp xúc cử tri xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Giải đáp thắc mắc của cử tri, đại tướng Nguyễn Tân Cương nói: "Về chuyển đổi số, kinh tế số, tôi cho rằng chúng ta thực hiện quá chậm chứ không phải nhanh. Đáng lẽ chúng ta phải thực hiện từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nếu không, chúng ta sẽ tụt hậu so với các nước trong khu vực".

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cử tri tích cực học tập "bình dân học vụ số", nâng cao kiến thức công nghệ, kỹ năng sử dụng các dịch vụ số để áp dụng vào đời sống hằng ngày, giải quyết các thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, xã hội...

Về an ninh quốc phòng, đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết các tranh chấp giữa các nước khác ở biên giới là do yếu tố lịch sử cắm mốc biên giới chưa được phân định rõ.

Theo đại tướng Nguyễn Tân Cương, vừa qua chúng ta tổ chức 2 cuộc diễu binh, diễu hành và các triển lãm về quốc phòng trong năm 2025 cho thấy Việt Nam đã tự chủ được vũ khí, công nghệ hiện đại để bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng thông tin, trong năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với quyết tâm cao, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tinh gọn về tổ chức biên chế; trang bị ngày càng hiện đại, cơ động cao phù hợp với lộ trình hiện đại hóa quân đội.

Đặc biệt, đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết quân đội đang đi đầu thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" do Chính phủ phát động, khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị quân đội tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ.

"Chính phủ cho thời gian trong năm 2026 hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng thiên tai, nhưng chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán để bà con có nhà, yên tâm đón tết", đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Việt Nam đã tự chủ được vũ khí- Ảnh 2.

Cử tri xã Phước Thành nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG


Tại xã Bắc Tân Uyên, cử tri nêu ý kiến về chính sách đất đai đối với gia đình chính sách và việc sử dụng đất công, trụ sở cơ quan nhà nước còn dôi dư sau khi hợp nhất. Cử tri cũng lo ngại về tình hình tội phạm công nghệ cao, bạo lực học đường…

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu đã giải đáp những câu hỏi, thắc mắc của cử tri. Những câu hỏi liên quan đến TP.HCM được chuyển đến UBND và HĐND thành phố nghiên cứu, xem xét trả lời. Những vấn đề ở tầm vĩ mô, các đại biểu ghi nhận và có ý kiến để Quốc hội xem xét...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Phát triển vũ khí công nghệ cao phục vụ sẵn sàng chiến đấu

