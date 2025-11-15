Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì Giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia

Mai Thanh Hải - Thúy Liễu
15/11/2025 04:27 GMT+7

Tại sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam) đã chủ trì, đồng chủ trì các hoạt động.

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1.

Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, tại tỉnh Tây Ninh sáng 13.11.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai được tổ chức trong hai ngày (13 - 14.11.2025) tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Svay Rieng (Campuchia). 

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam) dẫn đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 3.

Hai đại tướng bên cây hữu nghị Việt Nam - Campuchia

ẢNH: PV

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do đại tướng Tea Seiha (Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia) dẫn đầu. 

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 4.

Giao nhiệm vụ cho hai đội tuần tra chung

ẢNH: PV

Các hoạt động trong chương trình gồm: Chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; diễn tập quân y chung; khánh thành khu bán trú trường tiểu học tại tỉnh Tây Ninh; kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới 2 nước; lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị trường tiểu học tại tỉnh Svay Rieng; giao lưu sĩ quan trẻ hai nước; khám bệnh - cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới hai nước; tặng bò giống; tặng học bổng cho học sinh...

Trong thời gian công tác ở Tây Ninh, đại tướng Phan Văn Giang đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đặc biệt, đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dành cả buổi chiều để viếng nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 - Tân Biên (Tây Ninh). 

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 - Tân Biên (Tây Ninh)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ mọi miền tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang thắp hương khu tưởng niệm liệt sĩ ngành giáo dục

ẢNH: MAI THANH HẢI

Tại nghĩa trang còn có nhiều khu tưởng niệm liệt sĩ các ngành giáo dục, Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam, thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ dân y miền Nam, lực lượng công an vũ trang...

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang hỏi thăm tình hình gia đình cô Hai Thọ và trao quà riêng của đại tướng tới gia đình

ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhân dịp này, đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhờ Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 chuyển đến bà cháu cô Hai Thọ (là người dân sinh sống kế bên và tham gia trông nom các phần mộ liệt sĩ) quà riêng của đại tướng.

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc 171 phía Việt Nam

ẢNH: PV

Đặc biệt, trưa 13.11, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha đồng chủ trì hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 6.

Trao văn kiện Hội đàm giữa 2 đại tướng - Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng 2 nước

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha đánh giá: Thời gian qua, Bộ Quốc phòng 2 nước đã quán triệt toàn diện, sâu sắc chủ trương, định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đưa hợp tác quân sự, quốc phòng giữa 2 nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. 

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 7.

Lễ ký kết cụm dân cư 2 bên biên giới

ẢNH: PV

Nổi bật là việc hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, các quân khu, đơn vị giáp biên, hải quân, cảnh sát biển 2 nước được triển khai hiệu quả (tuần tra chung, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia...); các mô hình kết nghĩa đồn/trạm giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới...

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 8.

Thăm phòng truyền thống Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7)

ẢNH: PV

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, 2 bên nhất trí tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 nước, 2 quân đội; tạo đột phá về chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế... 

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 9.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha thăm Sở Hiến binh tỉnh Svay Rieng (Campuchia)

ẢNH: PV

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước. Kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trên biển...

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 10.

Đại tướng Phan Văn Giang viết lưu niệm trên bảng học của phòng tin học, Trường tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 là sự kiện đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đây là dịp để củng cố tin cậy chính trị, trực tiếp góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Bên cạnh đó, giao lưu cũng là sự kiện có ý nghĩa thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hữu nghị với các quốc gia láng giềng đến với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè, cộng đồng quốc tế.

Một số hình ảnh về hoạt động, với sự chủ trì, đồng chủ trì của đại tướng Phan Văn Giang:

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 11.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 13.11.2025 tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 12.

Học sinh Trường tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh) chào đón đại tướng Phan Văn Giang

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 13.

Hai đại tướng cắt băng khánh thành khu phòng học bán trú Trường tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 14.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm doanh trại Sở Hiến binh Svay Rieng (Campuchia)

ẢNH: PV

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 15.

Nhân dân huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia đón chào đại tướng Phan Văn Giang sang thăm

ẢNH: PV

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 16.

Đại tướng Phan Văn Giang, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

ẢNH: PV


Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 17.

Bộ đội quân y Việt Nam và Campuchia tham gia diễn tập chung

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 18.

Máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) tham gia diễn tập quân y chung

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

