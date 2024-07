Ngày 18.7, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan này đang phối hợp Công an H.Đồng Phú điều tra, làm rõ vụ cán bộ công an bị chém trọng thương. Theo đó, đại úy Hà Hoàng Hậu (37 tuổi), cán bộ Công an xã Tân Phước (H.Đồng Phú) bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 17.7, Hoàng Trung Kiên (25 tuổi) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ở đội 2, ấp Phước Tiến, xã Tân Phước.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Kiên bất ngờ gây sự, đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, người thân của Kiên đã điện báo cho công an địa phương. Ngay sau đó, Công an xã Tân Phước đã cử đại úy Hà Hoàng Hậu cùng một số thành viên thuộc tổ bảo vệ an ninh trật tự đến giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, đại úy Hậu cùng lực lượng vận động Kiên dừng lại nhưng Kiên có những hành vi chống đối. Không dừng lại, Kiên còn lấy dao truy đuổi, đánh chém đại úy Hậu và một thành viên trong tổ an ninh.

Hung khí gây án của nghi phạm CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC CUNG CẤP

Khi bị đuổi đánh, đại úy Hậu cố gắng quay người lại để khống chế Kiên thì bị Kiên dùng dao chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu như đầu, cổ, tay, lưng… gây thương tích nặng.

Ngay lúc này, các thành viên trong tổ an ninh đã cùng khống chế, bắt giữ Kiên, đồng thời đưa đại úy Hậu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Do thương tích nặng, nạn nhân sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị.



Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lâm Văn Long cho biết hiện đã chỉ đạo lực lượng chức năng cần khẩn trương điều tra, truy tố nghi phạm.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Hoàng Trung Kiên để điều tra, làm rõ vụ đại úy công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.