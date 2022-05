Cuộc họp về lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại trụ sở UBND TP.Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đã được thông báo về tiến độ chuẩn bị của Ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 TP.Hà Nội cũng như của Tiểu ban khai mạc và bế mạc. Các thành viên hội đồng cố vấn nghệ thuật và các sở, ban ngành phối hợp tổ chức lễ bế mạc của SEA Games 31, đã chia sẻ nhiều ý kiến về quá trình chuẩn bị tổ chức lễ bế mạc.

Với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng", lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ mang đến sự ấm cúng, gần gũi, gắn kết cho các VĐV và người hâm mộ. Các đơn vị đều đã xây dựng được kịch bản, tính toán các phương án xảy ra, đảm bảo đúng tiến độ và hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày khép lại đại hội. Tuy quy mô có phần nhỏ hơn so với lễ khai mạc, nhưng đây vẫn là sự kiện rất được chờ đợi, vậy nên công tác an ninh, đảm bảo an toàn được đặc biệt lưu tâm. Những kinh nghiệm rút ra lễ khai mạc, cũng như những thành công trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa điểm thi đấu sẽ được phát huy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ bế mạc SEA Games 31.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết: “ Chúng tôi rất chủ động từ công tác đánh giá, khảo sát địa bàn, bố trí phương án xử lý tình huống có thể xảy ra. Đến giờ phút này, các lực lượng và các phương án đã được triển khai, sẵn sàng cho lễ bế mạc SEA Games 31. Các khâu sẽ được kết hợp ăn khớp để đảm bảo an ninh, an toàn và giảm thiểu nguy cơ dù chỉ là nhỏ nhất ...".

Hiện tại, toàn bộ ê kip gồm tổng đạo diễn Trần Ly Ly, đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường, nhạc sĩ Huy Tuấn cùng 90 diễn viên và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Văn Mai Hương, Uyên Linh, Đông Hùng, Khánh Linh… đang tích cực chuẩn bị cho đêm bế mạc SEA Games 31.