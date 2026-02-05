Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Đảm bảo mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết

Văn Chung
Văn Chung
Theo TTXVN
05/02/2026 12:25 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tỉnh Phú Thọ chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết.

Sáng 5.2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đã tới thăm, động viên và chúc tết tại tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước đánh giá năm 2025, năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện, ấn tượng.

- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quà tết tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ẢNH: TTXVN

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, xếp thứ 4 cả nước, dẫn đầu vùng trung du và miền núi phía bắc; quy mô nền kinh tế trong nhóm 6 địa phương có tiềm lực kinh tế lớn nhất toàn quốc. Tỉnh đã tổ chức chương trình tri ân và an sinh xã hội quy mô lớn, bài bản và rất trách nhiệm.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Phú Thọ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường sắp tới, trước mắt là triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước thềm tết cổ truyền, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao những món quà tết ý nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và 500 suất quà tặng hộ nghèo, 500 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc tết cán bộ Quân khu 2

ẢNH: TTXVN

Cũng trong sáng 5.2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước cho biết, 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuyển quân, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương càng có ý nghĩa quan trọng, vừa là nền tảng giữ vững ổn định, vừa là điều kiện để toàn xã hội yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và làm tốt công tác chính sách với người có công, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo.

