Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng các khóa ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng, cổ vũ của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng các khóa là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thông báo kết quả của Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV một lần nữa khẳng định chân lý: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại. Đại hội đã thông qua chủ trương quan trọng: bổ sung "lý luận về đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện rõ sự kiên định đi đôi với đổi mới, bổ sung và phát triển không ngừng về tư duy lý luận của Đảng.

Với tầm nhìn dài hạn, Đại hội XIV đã quyết định chủ trương triển khai tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN (1930 - 2030) và định hướng cho giai đoạn 100 năm sau (2030 - 2130). Đây là những vấn đề rất chiến lược về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới.

Phát triển nhanh nhưng phải bền vững

Tổng Bí thư nêu rõ, để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng hoa và quà chúc thọ các cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.

Để thực hiện những mục tiêu này, phải bắt tay ngay vào hành động. Bộ Chính trị xác định mục tiêu: trong quý 1/2026 phải hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng. Trong năm 2026 phải thể chế hóa, cụ thể hóa hết những quan điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV.

Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Tổng Bí thư cho biết thời gian tới, tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Gửi lời chúc năm mới tới các nguyên Ủy viên T.Ư Đảng các khóa, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ công an cấp cao các thời kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Nhân dịp xuân mới, Tổng Bí thư chúc các lão thành cách mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào Ngày 5.2, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao VN rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa VN và Lào; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.