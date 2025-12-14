Dân Ấn Độ ‘nổi loạn’ vì Lionel Messi

Chuyến thăm Ấn Độ của siêu sao bóng đá Lionel Messi đã có khởi đầu hỗn loạn vào ngày 13.12, khi nhiều người hâm mộ bất mãn xé rách ghế ngồi, ném đồ vật và tràn xuống sân cỏ tại một sân vận động ở Kolkata.

Ngôi sao bóng đá người Argentina dự kiến sẽ tham dự các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao cũng như khởi động các sáng kiến từ thiện trên khắp đất nước.

Nhưng theo truyền thông Ấn Độ, màn ra mắt của Messi tại sân vận động Salt Lake mới chỉ diễn ra được 20 phút thì đã phải dừng lại.

Ngôi sao bóng đá người Argentina Lionel Messi xuất hiện chớp nhoáng tại sự kiện ở Salt Lake (bang Kolkata, Ấn Độ), ngày 13.12.2025

ẢNH: REUTERS

Giá vé thấp nhất cũng gần đến 40 USD - tức hơn một nửa thu nhập trung bình hằng tuần ở Ấn Độ.

Một người hâm mộ cho biết anh đã trả 130 USD, nhưng vì có rất nhiều chính trị gia vây quanh Messi, “chúng tôi thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh ấy”. Một người hâm mộ khác mô tả đó là “sự lừa đảo”, nói rằng thời gian, tiền bạc và cảm xúc của mọi người đã bị lãng phí.

Ban tổ chức chuyến lưu diễn “G.O.A.T.” (Greatest Of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) của tiền đạo Inter Miami chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Thủ hiến bang Tây Bengal đã xin lỗi Messi và ra lệnh điều tra vụ việc.

Các bang Tây Bengal, Kerala và Goa lâu nay nổi tiếng với lượng người hâm mộ bóng đá đông đảo ở đất nước Ấn Độ vốn cuồng nhiệt với môn cricket.

Hôm 13.12, Messi cũng tham dự trực tuyến lễ khánh thành bức tượng cao 20 mét của chính mình, và cho biết anh rất vui về sự ủng hộ mà anh nhận được từ người dân Kolkata.