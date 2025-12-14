Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Dân Ấn Độ ‘nổi loạn’ vì Lionel Messi
Video Thế giới

Dân Ấn Độ ‘nổi loạn’ vì Lionel Messi

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
14/12/2025 21:16 GMT+7

Người hâm mộ của Lionel Messi đã đập phá một sân vận động sau chuyến thăm ngắn ngủi của ngôi sao bóng đá người Argentina hôm 13.12, mà một người mua vé lên án là sự lãng phí ‘thời gian, tiền bạc và cảm xúc’ của mọi người.

Chuyến thăm Ấn Độ của siêu sao bóng đá Lionel Messi đã có khởi đầu hỗn loạn vào ngày 13.12, khi nhiều người hâm mộ bất mãn xé rách ghế ngồi, ném đồ vật và tràn xuống sân cỏ tại một sân vận động ở Kolkata.

Ngôi sao bóng đá người Argentina dự kiến sẽ tham dự các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao cũng như khởi động các sáng kiến từ thiện trên khắp đất nước.

Nhưng theo truyền thông Ấn Độ, màn ra mắt của Messi tại sân vận động Salt Lake mới chỉ diễn ra được 20 phút thì đã phải dừng lại.

Dân Ấn Độ ‘nổi loạn’ vì Lionel Messi - Ảnh 1.

Ngôi sao bóng đá người Argentina Lionel Messi xuất hiện chớp nhoáng tại sự kiện ở Salt Lake (bang Kolkata, Ấn Độ), ngày 13.12.2025

ẢNH: REUTERS

Giá vé thấp nhất cũng gần đến 40 USD - tức hơn một nửa thu nhập trung bình hằng tuần ở Ấn Độ.

Một người hâm mộ cho biết anh đã trả 130 USD, nhưng vì có rất nhiều chính trị gia vây quanh Messi, “chúng tôi thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh ấy”. Một người hâm mộ khác mô tả đó là “sự lừa đảo”, nói rằng thời gian, tiền bạc và cảm xúc của mọi người đã bị lãng phí.

Ban tổ chức chuyến lưu diễn “G.O.A.T.” (Greatest Of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) của tiền đạo Inter Miami chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Thủ hiến bang Tây Bengal đã xin lỗi Messi và ra lệnh điều tra vụ việc.

Các bang Tây Bengal, Kerala và Goa lâu nay nổi tiếng với lượng người hâm mộ bóng đá đông đảo ở đất nước Ấn Độ vốn cuồng nhiệt với môn cricket.

Hôm 13.12, Messi cũng tham dự trực tuyến lễ khánh thành bức tượng cao 20 mét của chính mình, và cho biết anh rất vui về sự ủng hộ mà anh nhận được từ người dân Kolkata.

Tin liên quan

Cụ bà nhờ Messi mà thoát chết trước họng súng Hamas

Cụ bà nhờ Messi mà thoát chết trước họng súng Hamas

Bà Esther Cunio, 90 tuổi, nói với hai tay súng đeo mặt nạ, những người trước đó đã xâm nhập vào nhà bà ở miền nam Israel trong vụ tấn công ngày 7.10 rằng: "Tôi đến từ quê hương của Messi".

Messi nhận món quà đặc biệt từ Tổng thống Angola

Khám phá thêm chủ đề

Messi Lionel Messi Ấn Độ Ngôi sao bóng đá Argentina bang Tây Bengal Inter Miami Salt Lake Kolkata Sân vận động Cricket
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận