Hệ thống chữa cháy bên ngoài thì xuống cấp, hư hỏng, phía trong nhà cũng không hoạt động. Đây là hiện trạng phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận tại chung cư Topaz Home ở số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Hàng ngàn hộ dân ở nhiều chung cư, nhà ở xã hội tại TP.HCM đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ do các hệ thống PCCC, thang máy, xử lý nước thải xuống cấp mà không có kinh phí bảo trì, sửa chữa. Nguyên nhân là vì chủ đầu tư không bàn giao 2% quỹ bảo trì, hồ sơ pháp lý theo quy định.

Dân chung cư cầu cứu vì không được bàn giao quỹ bảo trì

Sống trong lo lắng khi hệ thống báo cháy trong nhà không hoạt động là nỗi bất an nhiều tháng qua của chị Kim Minh và nhiều người dân tại chung cư Topaz Home ở số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Không chỉ hệ thống báo cháy, nhiều hạng mục khác ở chung cư này cũng bị xuống cấp, hư hỏng. Người dân chờ thang máy phải bịt mũi vì mùi hôi từ hệ thống xử lý rác, bước vào tháng máy cũng lo không biết hư hỏng lúc nào.

Cư dân tại Topaz Home (Q.12) phải bịt mũi trước khi vào thang máy

NGUYỄN ANH

Hệ thống chữa cháy tại chung cư Topaz Home (Q.12) gỉ sét, xuống cấp NGUYỄN ANH

"Thực sự tôi rất lo vì cả nhà mà đi ra ngoài là mình sợ có vấn đề gì thì nó không báo về nguồn. Tình trạng này mình cũng có phản ánh với chủ đầu tư với ban quản trị rồi nhưng mà rất là lâu rồi không thấy phản hồi cho mình", chị Kim Minh, cư dân sống tại chung cư Topaz Home chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trương Thế, Trưởng Ban quản trị chung cư Topaz Home thì cụm chung cư này là dự án nhà ở xã hội được cấp phép xây dựng năm 2016. Cụm chung cư gồm 8 toà nhà cao 20 tầng với hơn 1.170 căn hộ và trung tâm thương mại được bàn giao cho dân vào ở vào năm 2019. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều (còn gọi là Công ty Thuận Kiều).

Được đưa vào sử dụng đã lâu nhưng đến nay, Ban quản trị chung cư này chỉ nhận được 4 tỉ đồng trong số 19 tỉ đồng quỹ bảo trì chung cư. Thiếu quỹ bảo trì dẫn tới nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp không thể sửa chữa được.

Tương tự, người dân mua dự án nhà ở xã hội tại chung cư Topaz Home 2 - Block B ở phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM, cũng do Công ty Thuận Kiều làm chủ đầu tư liên tục cầu cứu vì nhiều hệ thống tại tòa nhà xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn. Nguyên nhân cũng do Ban quản trị chưa được chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì.

Hệ thống điện tại chung cư Topaz Home 2 - block B thường xuyên bị chạm,chập nguy hiểm NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Thanh Khải, Trưởng Ban quản trị chung cư Topaz Home 2 - Block B, cho biết hơn 2 năm đưa vào hoạt động, các hệ thống như phòng cháy chữa cháy, thang máy, máy phát điện bắt đầu hư hỏng, xuống cấp nhưng không được bảo trì, sửa chữa. Việc này sẽ dẫn đến các sự cố, gây nguy hiểm cho tính mạng 600 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Đây chỉ là 2 trong số nhiều chung cư đang gặp khó khăn vì chủ đầu tư không chịu bàn giao quỹ bảo trì. Cùng với đó, hàng ngàn hộ dân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nếu chẳng may sự cố xảy ra.