Đàn em tiết lộ tính cách của Lý Thu Thảo thời đóng phim 'Ngọc trong đá'

Trên trang cá nhân, Việt Trinh gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về kỷ niệm đóng cùng Lý Thu Thảo trong phim Ngọc trong đá. Theo tiết lộ của diễn viên 7X, trước đó cô từng tham gia một vai nhỏ trong Thạch Sanh - Lý Thông. Dự án này giúp Việt Trinh có dịp được gặp gỡ đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Sau đó, nam đạo diễn từng nói rằng sau này nếu có dự án phù hợp sẽ mời cô tham gia. “Và anh ấy đã giữ lời”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Việt Trinh kể về lần đầu gặp Lý Thu Thảo

Việt Trinh dành những lời "có cánh" khi nói về Hoa hậu Lý Thu Thảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH/ FBNV

Đảm nhận vai Oanh trong Ngọc trong đá, Việt Trinh có dịp cộng tác với Hoa hậu Lý Thu Thảo, diễn viên Lý Hùng… Trong khi đó, nữ nghệ sĩ tự nhận bản thân là “lính mới” nên khi đảm nhận vai thứ chính, cô không tránh khỏi áp lực. “Đứng cạnh một hoa hậu đình đám như chị Lý Thu Thảo, tâm lý tôi rất sợ vì chị đẹp, giàu, nổi tiếng nên không biết chị có khi dễ mình không. Đóng bạn thân của chị ấy nên tôi cũng lo lắng. Chúng tôi diễn với nhau rất nhiều nên không tránh khỏi hồi hộp”, cô bày tỏ.

Cũng theo Việt Trinh, Oanh được xem là vai diễn mơ ước của cô thời điểm đó. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Khi đọc về nhân vật của mình trong Ngọc trong đá, tôi rất mê. Vì với tôi, đây là một vai khó nhưng lại rất hay”. Kể về lần đầu gặp gỡ Hoa hậu Lý Thu Thảo, Việt Trinh cho biết cô không khỏi ấn tượng bởi nhan sắc của đàn chị. Bên cạnh đó, chính sự vui vẻ, hòa nhã của hoa hậu 7X khiến những áp lực, lo lắng trước đó của Việt Trinh dường như tan biến.

“Chị ấy rất hòa đồng, thậm chí còn vỗ vai khuyên tôi rằng: 'Đừng run em, không sao đâu'. Trong quá trình làm việc, tôi 'nếm mùi' của một diễn viên thứ chính không có tên tuổi. Mọi thứ đều được ưu tiên cho chị Thảo, mà cái đó cũng đúng thôi, vì mình vô danh, còn chị đang nổi tiếng. Nhưng điều tôi không nghĩ đến là chị được người ta săn đón như vậy nhưng lại rất thương tôi”, cô tâm sự.

Nhan sắc Hoa hậu Lý Thu Thảo sau hơn 37 năm đăng quang ẢNH: TL

“Điều khiến tôi nhớ nhất là cảnh sinh nhật của Oanh. Chị ấy là hoa hậu nên có rất nhiều đồ, còn tôi thì không. Lúc đó phục trang chuẩn bị cho tôi là một chiếc đầm, nhưng đạo diễn Trần Cảnh Đôn nói không phù hợp. Sau đó, anh Đôn nói chị Lý Thu Thảo nhường cho tôi chiếc đầm mà chị ấy đang mang và chị ấy đồng ý”, Việt Trinh nhớ lại.

Đón nhận tình cảm từ phía đàn chị, Việt Trinh không khỏi cảm kích. Khoảnh khắc đó khiến nữ nghệ sĩ “không thể nào quên” khi nhắc về Hoa hậu Lý Thu Thảo. Lý giải về điều này, diễn viên Người đẹp Tây Đô chia sẻ bản thân không nghĩ đàn chị sẽ nhường mình chiếc váy đó. “Hiếm có ai hy sinh, hỗ trợ cho bạn diễn như vậy, trong khi lúc đó tôi chỉ là đứa vô danh, còn chị ấy lại rất nổi tiếng”, cô nhấn mạnh.

Việt Trinh nhớ những ngày đi quay phim ở Đắk Nông cũ (nay là Lâm Đồng), cô thường chạy sang phòng của Hoa hậu Lý Thu Thảo để chơi. Khi đó, đàn chị đối xử với diễn viên Người đẹp Tây Đô một cách thân thiện, cởi mở khiến cô không khỏi ấn tượng.

Được biết hiện tại, Lý Thu Thảo có cuộc sống kín tiếng ở xứ người. Gần đây, cô có dịp về lại Việt Nam, gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ dù đã chạm ngưỡng U.60. Khi nói về cuộc sống của mình, nàng hậu cho biết: “Hiện tại, tôi trân trọng và bằng lòng với cuộc sống của mình, an nhiên cho những năm tháng sau này”.