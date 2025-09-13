Dân 'té ngửa' vì cầu có thiết kế lạ tại Hà Tĩnh

Cầu Bải Thẹn có chiều dài gần 30 m, rộng khoảng 2 m bắc qua sông nhà Lê nối tổ dân phố Hồng Thuận (P.Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng khá lâu, phục vụ đi lại cho khoảng hơn 500 hộ dân ở thôn Gia Thịnh.

Sau nhiều tháng thi công, cầu Bải Thẹn cơ bản đã hoàn thành ẢNH: PHẠM ĐỨC

Kỳ lạ cây cầu hơn 10 tỉ sắp hoàn thành mà người dân sợ không dám đi

Tuy nhiên, vào cuối tháng 7.2020, một chiếc sà lan chở cát di chuyển trên sông nhà Lê đã va chạm mạnh làm trụ cầu bị gãy, nguy cơ đổ sập xuống sông. Năm 2021, cầu được chính quyền địa phương tháo dỡ để chờ kinh phí xây cầu mới.

Đến cuối năm 2024, cầu Bải Thẹn chính thức được khởi công xây dựng mới, với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (nay đã sáp nhập về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh), làm chủ đầu tư.

Sau nhiều tháng thi công, đến nay cầu Bải Thẹn chỉ còn hạng phục mố cầu nằm phía tổ dân phố Hồng Thuận đang được hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, với hiện trạng như hiện nay, một số người dân ở thôn Gia Thịnh lo ngại rằng việc đi lại sẽ không những không thuận tiện hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường dẫn vào cầu Bải Thẹn uốn lượn thay vì làm thẳng tắp ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Võ Tá Đàn (52 tuổi, nhà gần cầu Bải Thẹn) bức xúc: "Người dân chúng tôi đã rất vui mừng khi cầu được khởi công xây dựng. Nhưng hiện nay cầu sắp hoàn thành thì người dân ngỡ ngàng khi cầu được thiết kế rất kỳ lạ, cầu một đường, đường dẫn vào cầu một nẻo. Đặc biệt, lan can cầu nằm ngay chính giữa tim đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao".

Theo ông Võ Tá Sơn, Trưởng thôn Gia Thịnh, quá trình xây cầu, thôn không được lấy ý kiến về thiết kế xây dựng nên không nắm rõ được các hạng mục. Chỉ đến khi sắp hoàn thành, người dân mới thấy được cầu có thiết kế rất kỳ lạ, khi đường dẫn từ thôn lên cầu bị chia làm hai.

Lan can cầu nằm ngay giữa tim đường dẫn vào cầu ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Dù cầu chưa đưa vào sử dụng nhưng bà con rất lo lắng, vì với thiết kế này thì nguy cơ sẽ dẫn đến tai nạn giao thông rất cao. Chúng tôi cũng đã phản ánh việc này cho xã để yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh", ông Sơn nói.

Trao đổi với phỏng vấn, ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cho hay sau khi chủ đầu tư dự án thuộc H.Đức Thọ cũ giải thể, đơn vị này đã tiếp nhận dự án xây dựng cầu Bải Thẹn để tiếp tục triển khai thi công.

"Về thiết kế, mặt cầu có chiều rộng 7 m, còn đường dẫn vào hai bên cầu chỉ rộng 5 m. Quá trình triển khai, đơn vị thi công đã làm theo đúng thiết kế được phê duyệt. Việc đường dẫn vào cầu chưa được nối thẳng là do kinh phí eo hẹp. Nhưng đường dẫn vào cầu đã được quy hoạch rộng 7 m, sau này khi mở rộng thì đường sẽ thẳng vào cầu", ông Linh khẳng định.

Cầu có thiết kế kỳ lạ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khiến người dân lo lắng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Còn việc đường dẫn từ dốc cầu xuống đường dẫn có đoạn bị bó lại, tạo thành góc cua khiến người dân lo ngại mất an toàn, ông Linh cho rằng, đơn vị sẽ tính toán làm thêm các gờ giảm tốc, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ.

"Trong trường hợp khi cầu hoàn thành đưa vào sử dụng không đảm bảo an toàn cho người dân qua lại thì chúng tôi sẽ đề xuất với các sở ngành liên quan để có biện pháp xử lý", ông Linh giải thích.