Dàn tuyển thủ rực sáng ở giải bơi vô địch quốc gia, Huy Hoàng giành 5 HCV

Hoàng Lê
Hoàng Lê
11/10/2025 00:23 GMT+7

Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên cùng các tuyển thủ thể hiện phong độ tốt ở giải bơi vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc tại Hà Nội.

Huy Hoàng phong độ cao

Sau thành công với cú đúp HCV giải bơi vô địch châu Á, nam kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) tiếp tục gặt hái thành công ở giải bơi vô địch quốc gia 2025. Đáng chú ý ngoài việc bảo vệ thành công HCV ở các cự ly được xem là sở trường gồm 800 m tự do, 1.500 m tự do, 400 m tự do, chàng "rái cá sông Gianh" còn về nhất ở cự ly 200 m tự do và 200 m bướm. Ở tuổi 25, Huy Hoàng bất ngờ giành đến 5 HCV ở giải bơi vô địch quốc gia. "Tôi đang trong quá trình chuẩn bị chuyên môn cho điểm rơi phong độ vào tháng 12 ở SEA Games 33. Tôi cảm nhận cảm giác thi đấu ngày càng tốt lên và rất vui khi đoạt được đến 5 HCV. Đây là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu nhằm cải thiện thêm ở thông số thành tích nhằm cạnh tranh tại SEA Games 33", Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.

Dàn tuyển thủ rực sáng ở giải bơi vô địch quốc gia, Huy Hoàng giành 5 HCV- Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt 5 HCV ở giải vô địch quốc gia 2025

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xuất sắc không kém Huy Hoàng là nữ kình ngư số 1 VN Võ Thị Mỹ Tiên. Kình ngư 20 tuổi này một mình giành đến 9 HCV cá nhân ở các nội dung 200 m ếch,

200 m bướm, 400 m hỗn hợp, 800 m tự do, 100 m bướm, 1.500 m tự do, 400 m tự do, 200 m hỗn hợp, 200 m tự do giúp đơn vị Tây Ninh xếp nhì toàn đoàn, chỉ sau TP.HCM (13 HCV). Dù thi đấu nhiều nội dung nhưng Mỹ Tiên xuất sắc phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 100 m bướm với thành tích 1 phút 00 giây 64. Kỷ lục cũ là 1 phút 00 giây 69 của Nguyễn Thị Ánh Viên lập năm 2014. Hiện ở đỉnh cao phong độ, Mỹ Tiên hứa hẹn gặt hái thành tích tốt hơn ở SEA Games 33 dù phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh của Singapore.

Một gương mặt khác cũng tạo dấu ấn đặc biệt ở giải bơi vô địch quốc gia 2025 là nữ kình ngư 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội). Cô mang về cho Quân đội 5 HCV cá nhân các cự ly ngắn sở trường là 50 m ếch, 50 m tự do, 50 m bướm, 100 m ếch, 100 m tự do. Trong đó ở 50 m ếch, Nguyễn Thúy Hiền phá kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm qua của Phạm Thị Huệ. Thành tích của Nguyễn Thúy Hiền là 32 giây 29 trong khi kỷ lục cũ là 32 giây 46.

Ngoài ra các tuyển thủ như Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn… đều thể hiện được khả năng ở cự ly sở trường. BHL đội tuyển bơi VN đánh giá hầu hết các tuyển thủ đều khẳng định được tài năng thông qua thành tích ổn định tại giải vô địch quốc gia. BHL cũng cho biết các tuyển thủ VN sẽ bước vào giai đoạn tập luyện quyết định nên còn tiến triển về thành tích, hứa hẹn đạt ngưỡng cao nhất tại SEA Games 33 vào tháng 12 tới.

