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    Đặng Ái Việt và hành trình lưu giữ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng

    Lê Công Sơn
    Lê Công Sơn
    Công trình mỹ thuật Hành trình nét thời gian gồm 3 đề tài: Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng, Chân dung đồng độiChung chiến hào, ghi lại chân dung những người anh hùng qua nét vẽ của bà, như cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ ký ức.

    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, sáng 16.10, tại Không gian nghệ thuật đương đại (số 1 Einstein, P.Thủ Đức, TP.HCM), Hội Mỹ thuật TP.HCM phối hợp họa sĩ, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Đặng Ái Việt khai mạc triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Hành trình tìm Mẹ.

    Dự triển lãm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Nguyễn Thanh Loan cùng đông đảo văn nghệ sĩ và khách mời.

    Triển lãm giới thiệu 153 tác phẩm, gồm 100 bức ký họa chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng bằng màu nước, được sáng tác từ năm 2024; 5 tranh sơn dầu và 48 bản in sao từ bộ sưu tập gần 3.000 bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng mà họa sĩ Đặng Ái Việt trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2024.

    'Hành trình tìm mẹ' đầy xúc động của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh 1.

    Chất liệu vẽ bằng màu nước

    Ảnh: TIỂU TÂN

    'Hành trình tìm mẹ' đầy xúc động của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh 2.

    Các tác phẩm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi Mẹ Việt Nam anh hùng đang ở

    Ảnh: TIỂU TÂN

    'Hành trình tìm mẹ' đầy xúc động của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh 3.

    Hành trình tìm Mẹ của họa sĩ Đặng Ái Việt giới thiệu đến người xem 153 tác phẩm, trong đó có 100 bức ký họa mới chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

    Ảnh: TIỂU TÂN

    Đáng chú ý, triển lãm trưng bày bức tranh sơn dầu khắc họa Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Hiệp (Tạ Thị Huấn, bí danh Tư Hiệp, 93 tuổi), nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh Bến Tre giai đoạn 1972 – 1974. Mẹ có 3 người con hy sinh trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là tác phẩm thứ 1.000 được họa sĩ Đặng Ái Việt công bố vào tháng 3.2013.

    Những chân dung lưu giữ ký ức lịch sử 

    Hành trình tìm Mẹ nằm trong công trình mỹ thuật Hành trình nét thời gian của họa sĩ Đặng Ái Việt, gồm 3 đề tài: Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng, Chân dung đồng độiChung chiến hào. Các tác phẩm khắc họa những nhân chứng lịch sử, lưu giữ ký ức về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của dân tộc.

    'Hành trình tìm mẹ' đầy xúc động của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh 4.

    Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự triển lãm

    Ảnh: QUỲNH TRÂN

    'Hành trình tìm mẹ' đầy xúc động của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh 5.

    Họa sĩ Đặng Ái Việt

    Ảnh: NVCC

    Triển lãm nằm trong công trình mỹ thuật sáng tác mang tên "Hành trình nét thời gian" của bà gồm 3 đề tài nhân chứng lịch sử: Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, Chân dung đồng đội, Chung chiến hào, những nhân chứng sống của lịch sử hào hùng và bi tráng. Đằng sau mỗi bức tranh không chỉ là đường nét hội họa tài hoa mà còn là tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc.

    "Không ai có thể vẽ thay cho họa sĩ, vì đó là đặc trưng tính độc lập sáng tạo của loại hình nghệ thuật thông qua cảm nhận của thị giác. Người họa sĩ phải vẽ bằng chính kỹ năng và nhịp đập của trái tim mình. Tuy nhiên, tôi không đi một mình. Tôi đi cùng sự cộng hưởng của những trái tim cùng tôi tri ân, đã cùng tôi đi suốt Hành trình tìm Mẹ", họa sĩ Đặng Ái Việt chia sẻ xúc động.

    'Hành trình tìm mẹ' đầy xúc động của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh 6.

    Hiện họa sĩ Đặng Ái Việt đã vẽ hơn 3.600 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

    Ảnh: TIỂU TÂN

    'Hành trình tìm mẹ' đầy xúc động của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh 7.

    Triển lãm của họa sĩ Đặng Ái Việt truyền đến thế hệ trẻ lòng biết ơn và tình yêu quê hương đất nước

    Ảnh: TIỂU TÂN

    Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Đặng Ái Việt cho rằng mỗi người họa sĩ phải sáng tạo bằng kỹ năng và cảm nhận riêng. Tuy nhiên, bà không đơn độc trong hành trình của mình.

    “Tôi không đi một mình. Tôi đi cùng sự cộng hưởng của những trái tim cùng tôi tri ân, đã cùng tôi đi suốt Hành trình tìm Mẹ”, bà xúc động chia sẻ.

    Đến nay, họa sĩ Đặng Ái Việt đã vẽ hơn 3.600 chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 310 chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bà được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Trung tâm Sách kỷ lục châu Á xác nhận là người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe máy đi khắp 63 tỉnh, thành để ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng vào các năm 2010, 2011 và 2013.

    Thông qua những chân dung được lưu giữ bằng hội họa, triển lãm nhắc nhớ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần bồi đắp lòng biết ơn và tình yêu quê hương, đất nước cho người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ.

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    phụ nữ việt nam Hội Mỹ thuật TP.HCM Chân dung đồng đội hành trình tìm mẹ họa sĩ Đặng Ái Việt

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