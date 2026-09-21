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    Thế giới

    Đảng cực hữu AfD lại giành chiến thắng trong bầu cử bang tại Đức

    Khánh An
    Khánh An
    Hai tuần sau chiến thắng trong bầu cử tại bang Saxony-Anhalt, đảng cực hữu AfD lại tiếp tục gây ấn tượng trong bầu cử tại bang Mecklenburg-Western Pomerania.
    Đảng cực hữu AfD lại giành chiến thắng trong bầu cử bang tại Đức- Ảnh 1.

    Đảng AfD vui mừng sau khi có kết quả thăm dò cử tri sau bầu cử hôm 20.9

    ẢNH: REUTERS

    Hãng AFP ngày 21.9 đưa tin đảng cực hữu AfD của Đức ăn mừng thêm một chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang, khi các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu cho thấy đảng này đang dẫn trước sít sao tại bang Mecklenburg-Western Pomerania.

    "Chúng tôi là lực lượng mạnh nhất và đã tiếp cận được đông đảo công chúng", bà Alice Weidel, đồng lãnh đạo đảng AfD, phát biểu đầy phấn khích sau khi có kết quả sơ bộ.

    "Chúng tôi đã thay thế CDU để trở thành đảng của người dân", bà nói thêm, ám chỉ đảng trung hữu của Thủ tướng Friedrich Merz vốn đang chật vật ở mức thấp kỷ lục là 5% tại bang này.

    Đảng AfD giành được hơn 37% số phiếu, so với khoảng 35% của đảng SPD theo đường lối trung tả do Thủ hiến bang Manuela Schwesig lãnh đạo, theo thăm dò. Bà Schwesig trước đó từng hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng vào phút chót sau khi thu hẹp được khoảng cách với đảng AfD vốn có quan điểm chống nhập cư.

    Tuy nhiên, bà Schwesig nhiều khả năng sẽ tiếp tục tại nhiệm, khi liên minh 3 đảng gồm đảng SPD của bà cùng hai đảng cánh tả khác, gồm đảng Xanh và đảng Die Linke, có khả năng tiến tới việc giành thế đa số.

    Ông Tino Chrupalla, đồng lãnh đạo đảng AfD, cho rằng thành công của đảng mình là một "kết quả đầy ấn tượng", đồng thời khẳng định rằng "chúng tôi rõ ràng đã nhận được sự ủy thác để điều hành chính quyền".

    Thắng lợi mới nhất của AfD hôm 20.9 diễn ra chỉ hai tuần sau chiến thắng trong bầu cử tại bang Saxony-Anhalt.

    Tại Berlin, đảng Die Linke đã dễ dàng vượt qua đảng cầm quyền CDU với tỷ lệ ủng hộ khoảng 25% so với 19% của CDU.

    Trong khi đó, Thủ tướng Merz tuyên bố giữ vững lập trường trước các diễn biến bất lợi. "Những gì cần thực hiện lúc này đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên định và lòng kiên nhẫn," ông phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp ở Berlin của đảng CDU.

    "Tôi sẽ thể hiện những phẩm chất này trên cương vị chủ tịch đảng CDU và, quan trọng hơn cả, là trên cương vị thủ tướng đất nước chúng ta", ông nhấn mạnh.

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