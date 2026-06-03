Đăng ký gói mạng 5.000 đồng/ngày, người đàn ông chài lưới trúng ô tô: 'Tưởng bị lừa'

"Tưởng là lừa đảo"

Cho đến chiều 3.6, khi được mời đến Phòng giao dịch trung tâm VNPT Quảng Trị (số 4 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để nhận chiếc ô tô điện VinFast VF5 trị giá 529 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Ánh (ở thôn Quyết Thắng, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) mới thực sự tin mình là người trúng giải.

Niềm vui của gia đình ông Ánh khi nhận giải ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Vẫn chưa hết xúc động, ông Ánh kể khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng giải thưởng có giá trị lớn, ông đã nghĩ ngay đến khả năng bị lừa đảo. Chỉ đến khi cán bộ VNPT Quảng Trị trực tiếp đến tận nhà xác minh, thông báo và hướng dẫn các thủ tục cần thiết, ông mới dần tin đó là sự thật. Rằng ông là người trúng ô tô, giải cao nhất của chương trình "Đăng ký thả ga - cơ hội lái xế điện về nhà" do Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media đã tổ chức.

Sự thận trọng của ông Ánh cũng là điều dễ hiểu. Sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn, vợ chồng ông nhiều năm nay sống bằng nghề chài lưới trên sông Long Đại. Thu nhập bấp bênh, có ngày kiếm được 200.000 - 300.000 đồng nhưng cũng không ít hôm trở về tay trắng.

Chính vì thường xuyên đi làm trên sông nên ông Ánh có thói quen đăng ký các gói dữ liệu di động giá rẻ hàng ngày để cập nhật thông tin, đọc báo và giải trí.

"Khi ở nhà thì tôi dùng wifi, còn hôm nào đi làm tôi đăng ký gói data 5.000 đồng/ngày để lên mạng xem phim, đọc báo. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sở hữu ô tô, lại là ô tô điện. Vậy mà điều đó đã thành hiện thực chỉ từ một lần đăng ký gói cước 5.000 đồng", ông Ánh chia sẻ với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Ban tổ chức trao quà cho gia đình ông Ánh và anh Thái ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ông Ánh, sau khi đưa chiếc xe về quê để chia vui với bà con làng xóm, vợ chồng ông dự định sẽ bán lại cho người có nhu cầu.

"Vợ chồng tôi đều chưa có bằng lái. Hơn nữa, làm nghề chài lưới thì sử dụng ô tô cũng không thật sự phù hợp. Tôi dự tính bán xe để trả bớt nợ, sửa sang lại nhà cửa và dành một phần tiền lo cho con ăn học", ông nói.

Quảng Trị "ẵm" 80% giá trị giải thưởng

Chia vui với những khách hàng may mắn, ông Lê Hồng Phương, Phó giám đốc VNPT Quảng Trị, hài hước nói rằng Quảng Trị đã "trúng tới 80% giá trị giải thưởng của toàn chương trình".

Theo ông Phương, chương trình khuyến mãi "Đăng ký thả ga - Cơ hội lái xế điện về nhà" do Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 29.1 đến 28.4, dành cho tất cả thuê bao di động VinaPhone đang hoạt động.

Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng một trong 50 dịch vụ số cá nhân của VNPT, bao gồm các ứng dụng giải trí, học tập và tiện ích, sẽ có cơ hội tham gia quay thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 868 triệu đồng.

Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media và VNPT Quảng Trị chia vui cùng 2 khách hàng may mắn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngoài hàng nghìn phần quà may mắn là tiền mặt và dung lượng data được trao mỗi ngày, chương trình còn có 6 giải thưởng tháng là xe máy điện VinFast Evo trị giá 17,8 triệu đồng/xe và một giải đặc biệt chung cuộc là ô tô điện VinFast VF5.

"Không chỉ có anh Nguyễn Văn Ánh trúng ô tô điện, Quảng Trị còn có anh Đào Viết Thái, ở P.Đồng Sơn, trúng một xe máy điện VinFast Evo", ông Phương cho biết.