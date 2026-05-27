Giáo dục

Trường nội trú Quảng Trị xuống cấp nghiêm trọng, lan can gãy, bê tông rơi từ trần nhà

Thanh Lộc
27/05/2026 15:16 GMT+7

Nhiều hạng mục tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh (Quảng Trị) xuống cấp nghiêm trọng với lan can gãy đổ, cột trụ bong tróc, bê tông rơi từ trần nhà khiến giáo viên, học sinh luôn sống trong cảnh thấp thỏm khi đến lớp

Lan can đổ sập, tường nứt toác...

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh (đóng ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) hiện có 273 học sinh là con em đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở các xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê theo học nội trú và bán trú.

Tuy nhiên, dãy nhà học chính 3 tầng xây dựng từ năm 1997 đang xuống cấp nghiêm trọng sau gần 30 năm sử dụng. Công trình gồm 12 phòng học và 3 phòng chuyên môn xuất hiện hàng loạt vị trí nứt vỡ, bong tróc nguy hiểm.

Trường học xập xệ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sụp đổ

ẢNH: THANH LỘC

Nhiều đoạn hành lang, lan can bị gãy đổ, cốt thép lộ ra ngoài và hoen gỉ. Đáng lo ngại, một đoạn lan can dài khoảng 2 m ở tầng 2 đã sập hoàn toàn, nhà trường phải dùng thanh chắn tạm để ngăn học sinh đến gần.

Bên trong các phòng học, nhiều mảng trần và tường nứt nẻ, bê tông bong thành từng mảng, lộ khung thép. Theo thầy giáo Trần Ngọc Oanh, Hiệu trưởng nhà trường, dãy phòng học này có diện tích hơn 1.267m², dù đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng nhà trường vẫn phải tiếp tục sử dụng vì chưa có phương án thay thế.

Các hạng mục của trường nhìn đâu cũng thấy nứt toác

ẢNH: THANH LỘC

Em Hồ Gia Huy, học sinh lớp 9, cho biết thầy cô thường xuyên nhắc học sinh không đứng gần lan can hay chạy nhảy ở khu vực hư hỏng vì nguy cơ mất an toàn rất cao.

Giáo viên, học sinh thấp thỏm chờ trường mới

Theo cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên nhà trường, tình trạng bê tông bong tróc đã kéo dài nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng hơn. Không ít lần bê tông từ trần nhà rơi xuống hành lang khi học sinh đang vui chơi.

"Có lần bê tông bất ngờ rơi xuống, rất may không ai bị thương. Học sinh hiếu động nên giáo viên luôn trong tâm trạng lo lắng", cô Nguyệt nói.

Trường xuống cấp nhưng các em học sinh năm học 2025 - 2026 vẫn phải học tại trường

ẢNH: THANH LỘC

Không chỉ khu nhà học, khu nhà ăn cấp 4 rộng hơn 221 m² xây dựng cách đây hơn 40 năm cũng đang xuống cấp với mái dột, tường nứt, ẩm thấp, không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học sinh nội trú.

"Chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Nếu không sớm khắc phục, chất lượng dạy và học sẽ bị ảnh hưởng đáng kể", thầy Trần Ngọc Oanh nói.

Ông Nguyễn Thiên Tùng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Linh, cho biết địa phương vừa tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm khắc phục tình trạng xuống cấp của trường trong chuyến làm việc mới đây của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương.

Những biển hiệu cảnh báo trong khuôn viên trường

ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Tùng, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương bố trí vốn để sửa chữa, xây mới phòng học nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Trong thời gian chờ khắc phục, địa phương dự kiến di dời giáo viên và học sinh sang học tạm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên xã Vĩnh Linh. Tuy nhiên, cơ sở này đã bỏ hoang nhiều năm nên vẫn cần được kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

