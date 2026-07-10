Đăng ký nguyện vọng: Lưu ý các ngành cạnh tranh cao

Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn trực tuyến "Từ điểm sàn của các trường, lời khuyên cho thí sinh (TS) đăng ký nguyện vọng (NV)" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 9.7. Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Các chuyên gia tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên ngày 9.7 cung cấp cho thí sinh những thông tin đáng lưu ý về việc đăng ký nguyện vọng đại học ẢNH: NHẬT THỊNH

N HỮNG NGÀNH CÓ KHẢ NĂNG "DỄ THỞ"

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết sau một tuần đăng ký NV, đến nay các trường ĐH gần như đã công bố điểm sàn các phương thức xét tuyển. TS cần đối chiếu ngưỡng xét tuyển các trường để xem có cần thiết phải điều chỉnh danh sách các NV dự định đăng ký hay không. Đặc biệt với TS đăng ký xét tuyển nhóm ngành luật, việc rà soát lại NV đăng ký sau khi Bộ công bố mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ mức 20 điểm càng cần thiết.

Nhận định về nhóm ngành có mức cạnh tranh "dễ thở" hơn tại Trường ĐH Mở TP.HCM, tiến sĩ Xuân Trường nêu: "Nhóm ngành xây dựng, công nghệ sinh học, thực phẩm… các năm gần đây điểm chuẩn không ở mức khó. Ngược lại, các ngành ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung Quốc, khối kinh tế đều có sự cạnh tranh mạnh, TS đăng ký đông và điểm chuẩn ở mức cao".

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, năm nay trường có 4 ngành được Bộ GD-ĐT giao đào tạo chương trình tài năng, TS nằm trong top 30% điểm cao sẽ được học bổng khoảng 5,5 triệu đồng/tháng, gồm: công nghệ thông tin, khoa học máy tính, công nghệ sinh học và logistics. Ngoài ra, còn 12 ngành thuộc nhóm STEM, công nghệ cốt lõi tại trường cũng được học bổng của Chính phủ. Những ngành này có thể điểm chuẩn sẽ cao hơn.

"Tuy nhiên, TS có thể lưu ý các ngành lần đầu tiên được đào tạo tại phân hiệu Đồng Nai. Các ngành cùng có mức điểm sàn 15 nhưng điểm trúng tuyển có thể thấp hơn tại cơ sở chính TP.HCM", tiến sĩ Xuân Trường cho hay.

Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cũng đưa ra nhận định về xu hướng chọn NV của TS tại trường. Theo đó, các ngành đang thu hút nhiều TS quan tâm hiện nay gồm: công nghệ giáo dục, thiết kế vi mạch, thiết kế đồ họa, mạng máy tính, an ninh thông tin, truyền thông đa phương tiện… Ngành kế toán, Đông phương học hay nhà hàng khách sạn có mức cạnh tranh ít hơn, song những ngành này đều có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin - truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), cũng thông tin những ngành có xu hướng được TS quan tâm nhiều tại trường, như: quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, quan hệ quốc tế, tâm lý học, công nghệ tài chính… Năm ngoái, các ngành này có điểm chuẩn trong khoảng 16 - 19. Năm nay, điểm sàn xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp của trường là 15, riêng nhóm ngành luật thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển ảnh: Đào Ngọc Thạch





C ÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỂM CHUẨN

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho biết Bộ GD-ĐT cũng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đặc thù. Khi các trường công bố điểm sàn, TS cần rà soát thông tin, nếu trong trường hợp có ngành không đủ mức sàn, TS cần thay đổi NV cho phù hợp.

Nhận định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay, tiến sĩ Thanh Hải chỉ ra một số ngành tăng so với năm ngoái. Điểm sàn được xác định dựa trên tổng số quy mô TS và việc đảm bảo nguồn tuyển. Từ điểm sàn năm nay, có một số vấn đề TS cần lưu ý khi đăng ký NV. Trong đó, năm nay tổ hợp B00 (toán - hóa - sinh) có khoảng 47.200 TS còn A00 (toán - lý - hóa) có trên 175.000 TS.

"Đây là 2 khối thi mà TS tham gia xét tuyển sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ khi đăng ký vào các nhóm ngành/trường thuộc lĩnh vực STEM. Nhóm ngành luật có mức sàn từ 20 sẽ dẫn tới sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa các TS ở những ngành có điểm trúng tuyển từ 20 - 25 của năm ngoái. Riêng lĩnh vực sư phạm sẽ tiếp tục giữ ổn định mức cạnh tranh vì đây là ngành thu hút TS nhiều năm gần đây", tiến sĩ Thanh Hải nhận định.

Nêu các hướng đi cho TS sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành luật, thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích cho rằng điểm chuẩn nhóm ngành luật được chia thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm trường top đầu điểm chuẩn có thể ở mức 22 - 27. "Năm nay, TS đạt 20 điểm mà đăng ký vào nhóm trường top trên thì có thể nói là mạo hiểm. Ngoài ra, TS cũng cần lưu ý biến động điểm chuẩn năm nay còn có thể xảy ra giữa các tổ hợp môn xét tuyển ngay trong nhóm ngành luật", thạc sĩ Bích phân tích.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lưu ý TS sự khác biệt giữa điểm sàn và điểm trúng tuyển (điểm chuẩn). Điểm trúng tuyển có thể bằng hoặc cao hơn điểm sàn. Cùng quan điểm, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết thực tế có những TS cho rằng điểm chuẩn trúng tuyển là điểm sàn. TS cần lưu ý điểm sàn là mức điểm đủ điều kiện để nhận hồ sơ xét tuyển, nếu không đạt mức này TS cần phải có sự điều chỉnh phù hợp. "TS có điểm dự tuyển thấp hơn sàn là chưa đủ điều kiện xét tuyển, nhưng nếu bằng sàn cũng chưa phải là ngưỡng an toàn. TS cần có thêm NV dự phòng, chọn NV khi điểm thi cao hơn điểm sàn vài điểm", thạc sĩ Kim Phụng lưu ý.

Về việc này, tiến sĩ Võ Thanh Hải nói thêm: "Điểm chuẩn bằng với điểm xét tuyển nếu số lượng TS bằng hoặc thấp hơn so với chỉ tiêu. Nhưng khi số lượng TS xét tuyển cao hơn chỉ tiêu, điểm chuẩn sẽ cao hơn điểm sàn".

TS không nên lựa chọn một ngành chỉ vì dễ trúng tuyển Đưa lời khuyên với TS trong giai đoạn "nước rút" đặt NV, thạc sĩ Trương Quang Trị nói: "TS đã đăng ký NV nếu xuất phát từ sự yêu thích và tham khảo điểm chuẩn các năm trước thì không nên điều chỉnh. TS cũng không nên lựa chọn một ngành chỉ vì dễ trúng tuyển, bởi trúng tuyển nhưng không yêu thích có thể bỏ học giữa chừng. Do đó, việc lựa chọn ngành học để gắn bó nghề nghiệp tương lai sau này hàng chục năm". Tiến sĩ Võ Thanh Hải cũng khuyên: "Các NV xét tuyển phải thực sự là suy nghĩ chín chắn của bản thân TS, để dù trúng tuyển bất kỳ NV nào trong số 15 NV đã chọn, TS vẫn mong muốn nhập học. Không nên đặt NV vì đó là ngành xu hướng, vì bạn bè lựa chọn".