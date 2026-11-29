Tô Thanh Toàn và Nhữ Thị Thùy Dương (cùng 23 tuổi) chọn khởi nghiệp bằng mô hình bán cà phê mang đi từ tháng 3.2024. Chỉ trong hơn 2 năm, mô hình nhỏ ban đầu của đôi bạn trẻ đã phát triển lớn mạnh thành chuỗi cửa hàng cà phê với 6 chi nhánh tại TP.HCM.

Tô Thanh Toàn và Nhữ Thị Thùy Dương là chủ chuỗi cửa hàng cà phê 6 chi nhánh tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Toàn hiện là sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), còn Dương theo học ngành truyền thông đa phương tiện tại Trường ĐH Văn Lang. Quen biết nhau từ thời trung học nhưng phải đến năm 2 đại học, cả hai mới trở nên thân thiết và gắn bó trong mối quan hệ tình cảm, từ đó nảy ra ý tưởng kinh doanh chung.

Chia sẻ về ý tưởng bán cà phê, Toàn nói: "Mình được người chị cho sử dụng mặt bằng vào buổi sáng, tận dụng khoảng thời gian rảnh khi ấy, mình rủ bạn gái cùng bán cà phê, chúng mình khởi đầu với tổng số vốn hơn 4 triệu đồng".

Toàn sinh ngày 22.4, còn Dương là 22.9, vì thế cặp đôi quyết định đặt tên quán là "22:22".

Để công việc luôn diễn ra suôn sẻ, đôi bạn trẻ phân chia công việc theo thế mạnh của nhau. "Toàn sẽ phụ trách về tài chính, dòng tiền và các vấn đề liên quan đến vận hành. Còn mình thì đảm nhiệm marketing, xây dựng thương hiệu và hình ảnh để quán trở nên chỉn chu, uy tín trong mắt khách hàng", Dương tiết lộ.

Chi nhánh tại đường Lương Hữu Khánh (P.Bến Thành) là một trong hai chi nhánh có không gian phục vụ tại chỗ ẢNH: THẾ DUY

Giai đoạn đầu cả hai từng vấp phải sự ngăn cản từ nhiều người, nhất là gia đình Dương. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm kiên trì, cặp đôi thuê được một mặt bằng với mức giá phải chăng và công việc kinh doanh bắt đầu bứt phá.

"Chúng mình bắt được xu hướng món cà phê sữa gấu, đưa về doanh thu gấp 3 - 4 lần. Nhờ có số dư, chúng mình tìm kiếm một mặt bằng nhỏ tại P.Cầu Ông Lãnh. Khi có được mặt bằng tại trung tâm thành phố, lại đón được xu hướng các món về trà xanh Nhật Bản, chúng mình duy trì và từ đó làm nên tên tuổi của quán cho đến hiện tại", Toàn nhớ lại.

Nhữ Thị Thùy Linh, em gái của Dương, chia sẻ: "Ban đầu mình nghĩ hai anh chị chỉ bán cho vui nhưng đến hiện tại thì mình lại thấy nể. Đây là kết quả của rất nhiều thời gian, công sức và cả sự kiên trì. Điều đặc biệt chính là mức giá không quá cao nhưng từ sản phẩm cho đến việc xây dựng đội ngũ nhân sự đều được tổ chức nghiêm túc".

PGS-TS Nguyễn Đình Quân, Phó giám đốc Văn phòng đào tạo quốc tế, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhà sáng lập của DeepSignature và 1224 Hydro-roast Coffee, nhận định: "Sự phát triển của doanh nghiệp này là thần kỳ. Mới chỉ thời gian hơn 2 năm mà đã phát triển thành 6 cửa hàng. Điều đó chứng tỏ 2 bạn chủ phải huy động được nguồn vốn cực kỳ lớn và đối với ngưỡng tuổi chỉ mới 23 mà làm được như thế thực sự là rất giỏi, cũng như kỹ năng và năng lực quản lý đáng nể".



