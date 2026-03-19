Đánh bại Đài Loan, đội nữ Triều Tiên giành suất cuối của châu Á dự World Cup 2027

Màn chạm trán giữa đội tuyển nữ Triều Tiên và đội tuyển nữ Đài Loan nhằm tìm ra đội cuối cùng của châu Á giành suất trực tiếp, dự VCK World Cup nữ 2027. Trước khi trận đấu này diễn ra, châu Á đã xác định được 5 suất gồm: Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc và mới nhất là đội tuyển nữ Philippines. Xét về thực lực cũng như phong độ, đội tuyển nữ Triều Tiên được đánh giá vượt trội so với Đài Loan. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, các cô gái Triều Tiên toàn thắng, ghi đến 16 bàn và không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào.

Đội tuyển nữ Triều Tiên (áo trắng) quá mạnh so với Đài Loan ẢNH: AFC

Đội tuyển nữ Triều Tiên quá mạnh

Với sức mạnh vượt trội, đội tuyển nữ Triều Tiên làm chủ hoàn toàn thế trận, chơi áp đảo so với đội tuyển nữ Đài Loan trong hiệp 1. Với những ngôi sao như Ri Hak, Kim Song-gyong hay Hong Song-ok, đội tuyển nữ Triều Tiên tổ chức đa dạng các tình huống tấn công, khiến khung thành Đài Loan luôn trong tình trạng báo động. Chỉ tính riêng 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Ri Song-ho có đến 20 lần dứt điểm, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích. Dù vậy, khả năng tận dụng thời cơ của đội tuyển nữ Triều Tiên vẫn rất thấp khi họ chỉ có 1 lần đưa được bóng vào lưới đội tuyển nữ Đài Loan. Người giúp đội tuyển nữ Triều Tiên mở tỷ số là tiền đạo Hong Song-ok sau pha di chuyển và không chiến đẳng cấp ở phút 32.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Đài Loan không lên nổi bóng. Đội bóng của HLV Prasobchoke Chokemor chỉ kiểm soát bóng 23%, phải lùi sâu đội hình để phòng ngự. Suốt 45 phút, dù đã rất cố gắng nhưng các cô gái Đài Loan không thể tung ra bất kỳ cú sút nào.

Sang hiệp 2, sự chủ động vẫn thuộc về đội tuyển nữ Triều Tiên. Chỉ mất 4 phút khi hiệp đấu bắt đầu, Hong Song-ok tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội tuyển nữ Triều Tiên. Đến phút 52, Kim Kyong-yong tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Đài Loan, ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển nữ Triều Tiên.

Dẫn trước 3 bàn, đội tuyển nữ Triều Tiên bắt đầu chơi chậm. Dù vậy, trong khoảng 30 phút cuối trận, các học trò HLV Ri Song-ho có không dưới 8 cơ hội để ăn bàn. Phút 68, Hong Song-ok hoàn tất cú hat-trick, ấn định thắng lợi 4-0 cho đội tuyển nữ Triều Tiên.

Trận thắng quá dễ của đội tuyển nữ Triều Tiên ẢNH: AFC

Thắng dễ Đài Loan, đội tuyển nữ Triều Tiên giành suất cuối cùng của châu Á dự VCK World Cup nữ 2027. Đáng chú ý, đây là lần thứ 6 trong lịch sử các cô gái Triều Tiên góp mặt ở đấu trường World Cup. Phía đối diện, đội tuyển Đài Loan bại trận và vẫn còn cơ hội dự World Cup khi tham gia vòng play-off liên lục địa.