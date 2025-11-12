Đánh giá '1 sao' hay '5 sao' trên Google Maps: Chủ quán ở TP.HCM nghĩ gì?

Với một số chủ quán ăn ở TP.HCM, những đánh giá sao trên Google Maps vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực để phục vụ khách tốt hơn.

"Áp lực với những đánh giá 1 sao trên Google Maps!"

Cách đây không lâu, câu chuyện bà chủ quán trà sữa có tiếng ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) gọi điện thoại cho khách vừa đánh giá 1 sao về chất lượng dịch vụ của quán nhanh chóng gây sốt mạng.

Trong clip được chia sẻ, bà chủ nói chuyện với vị khách với thái độ dễ thương, cầu thị, lắng nghe ý kiến của khách hàng cũng như "bù đắp" cho những trải nghiệm không tốt của khách, hy vọng khách đánh giá sao lại cho quán trên Google Maps.

Những đánh giá sao tích cực trên Google Maps là niềm tự hào của nhiều chủ quán ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Gần đây, không ít vụ việc nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn, cơ sở dịch vụ bị bão đánh giá 1 sao từ cộng đồng mạng khi bị khách hàng "bốc phốt" trên mạng xã hội vì chất lượng dịch vụ không tốt theo trải nghiệm của khách. Không nói đến chuyện đúng sai, từ đây, nhiều người đặt câu hỏi rằng việc đánh giá sao trên Google Maps có thực sự quan trọng với chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ?

Chia sẻ với Thanh Niên, chị N., chủ một nhà hàng Việt Nam ở phường Sài Gòn (TP.HCM) cho biết đánh giá sao trên Google Maps rất quan trọng với chị. Theo chị, thông qua các đánh giá tích cực, nhà hàng có thể thu hút, tiếp cận được nhiều khách hơn.

Đó là lý do từ những ngày đầu mở nhà hàng, chị cùng nhân viên tích cực nhờ khách đánh giá "5 sao" nếu có trải nghiệm tốt hoặc trực tiếp góp ý với nhà hàng nếu có trải nghiệm chưa tốt thay vì đánh giá "1 sao".

"Đôi lúc, mình cũng cảm thấy áp lực về những đánh giá sao này. Nếu có nhiều bình luận tiêu cực hoặc trải nghiệm không tốt của khách, chắc chắn việc kinh doanh của nhà hàng cũng bị ảnh hưởng. Không ai muốn tới một nhà hàng mà khách có nhiều đánh giá không tốt, bản thân mình cũng vậy. Trong khi đó hiện nay, nhiều người trước khi ghé một quán ăn nào đó cũng xem đánh giá trên Google Maps”, chị N. bày tỏ.

Nhiều thực khách chọn đánh giá chất lượng món ăn, dịch vụ ở các nhà hàng, quán ăn thông qua Google Maps ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên với chị chủ nhà hàng, những đánh giá sao vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực để chị phục vụ khách tốt hơn. Chị hạnh phúc khi sau hơn 1 năm hoạt động, nhà hàng chị vẫn giữ được phong độ với 4,9 sao với 500 đánh giá của khách, hầu hết đều là những trải nghiệm ẩm thực tích cực.

"Chỉ biết nỗ lực phục vụ khách thật tốt!"

Trong khi đó, với bà T.N (63 tuổi) là chủ một quán ăn có thâm niên hơn 24 năm ở phường Gia Định (TP.HCM) thì nói rằng bản thân bà chưa bao giờ quan tâm tới những đánh giá sao của khách trên Google Maps. Suốt bao năm qua, quán luôn nỗ lực phục vụ tốt nhất trong khả năng.

"Các khách nếu có gì không hài lòng thì góp ý thẳng thắn để mình thay đổi, còn tôi thì không rành về những đánh giá sao ở trên mạng. Tôi tin chỉ cần mình phục vụ khách tốt thì hữu xạ tự nhiên hương, khách vẫn ủng hộ mình. May mắn quán tôi vẫn được khách ủng hộ suốt mấy chục năm qua", bà chủ tâm sự.

Trong khi đó, chủ một quán hủ tiếu ở phường Bình Đông (TP.HCM) thì nói rằng với những quán mới mở như của anh, những đánh giá của khách trên Google Maps là quan trọng. Với anh, những đánh giá tích cực giúp quán có thể được nhiều khách tin tưởng, ủng hộ hơn. Trong khi đó, những đánh giá tiêu cực cũng giúp quán nhìn ra những khiếm khuyết, hạn chế để chỉnh sửa.

Nhiều khách chọn ghé quán có nhiều đánh giá "5 sao" ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tuy nhiên, tôi không mong khách đánh giá tiêu cực trên Google Maps vì sẽ ảnh hưởng tới uy tín và công việc kinh doanh. Tôi vẫn thường nói với những khách tới ăn ở quán nếu có điều gì chưa hài lòng cứ góp ý hoặc gọi điện để phản ánh với quán", anh chủ chia sẻ.

Anh Phú Nguyễn (26 tuổi) sống ở phường Bình Đông cho biết trước khi đi ăn ở quán nào, anh và bạn bè cũng thường xem những đánh giá trên Google Maps về quán ăn đó. Anh vẫn ưu tiên chọn những quán nhiều sao, có những đánh giá tích cực.

"Tất nhiên, những đánh giá sao cũng chỉ mang tính chất tham khảo, vì món ăn có ngon hay không cũng tùy vào khẩu vị của mỗi người, trực tiếp trải nghiệm mới có thể đánh giá được. Tuy nhiên, những đánh giá của nhiều khách ăn trước cũng đáng để xem xét", anh nêu quan điểm.